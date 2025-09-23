自由電子報
藝文 > 即時

「台中綠美圖」12月開館 盧秀燕攜設計者妹島和世開箱

2025/09/23 16:54

綠美圖大廳有不鏽鋼鏡面水池，中心有湧泉，象徵藝術創意與文字力量源源不絕。（記者廖耀東攝）綠美圖大廳有不鏽鋼鏡面水池，中心有湧泉，象徵藝術創意與文字力量源源不絕。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中綠美圖」結合市立美術館及市立圖書館雙館合一設計，預計12月13日開館，台中市長盧秀燕今日下午攜設計者普立茲克建築獎得主妹島和世以及西澤立衛等，搶先開箱綠美圖，秀出1樓廣場鏡面水池湧泉及挑高27公尺的展廳等設計亮點。

盧秀燕（右起）攜普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛與台灣建築師劉培森開箱台中綠美圖。（記者廖耀東攝）盧秀燕（右起）攜普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛與台灣建築師劉培森開箱台中綠美圖。（記者廖耀東攝）

台中綠美圖訂12月13日開館，文化局預計10月28日至11月16日試營運，盧秀燕今日下午邀請妹島和世與西澤立衛以及台灣建築師劉培森等，搶先開箱亮點空間，包括大廳的不鏽鋼鏡面水池，水池中間有湧泉維持池水不斷，象徵藝術與文字源源不絕，另有全台首見挑高27公尺垂直聯通六層樓高的美術館大廳及展廳，圖書館大廳設計有別具巧思的花形書架與花形椅，並設有結合冷氣迴風口的「迴風書架」，兩館融合的亮點空間「文化之森」是挑高的半戶外花園等。

盧秀燕攜普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛與台灣建築師劉培森等開箱台中綠美圖。（記者廖耀東攝）盧秀燕攜普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛與台灣建築師劉培森等開箱台中綠美圖。（記者廖耀東攝）

盧秀燕指出，台中市建市百年，過去更被稱為「文化城」，卻始終沒有市立美術館及圖書館總圖，她上任就決定要完成市民的夢想，蓋出台灣最好、世界最好的文化新地標，台中綠美圖這座有穿透感的建築座落在中央公園，經費非常龐大，在沒有外援下全由台中自行負擔興建而成，她說，當時很多人唱衰、嘲笑，感謝市民及議會成後盾，終於蓋起來。

盧秀燕攜普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛開箱台中綠美圖。（記者廖耀東攝）盧秀燕攜普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛開箱台中綠美圖。（記者廖耀東攝）

妹島和世指出，台中綠美圖存在的地點很特別，位於公園內結合美術館及圖書館功能，創造出新文化空間，盼市民走進來，有更多無限想像；西澤立衛則希望綠美圖是「像公園的建築」，民眾自由走進來、自然感受並享受美術或圖書雙重氛圍。

台中綠美圖中的圖書館天花板宛如雲朵設計兼具美觀又可以吸音。（記者廖耀東攝）台中綠美圖中的圖書館天花板宛如雲朵設計兼具美觀又可以吸音。（記者廖耀東攝）

