「2025台北生成藝術節」競賽限額200名報名開跑 挑戰生成藝術的無限可能

「2025台北生成藝術節」將於11月2日在台灣大學校總區博雅教學館登場（台北市資訊局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府將於11月2日舉辦「2025台北生成藝術節」，活動將在台灣大學校總區博雅教學館登場，本屆競賽即日起開放免費報名，限額200名，報名截止至10月23日中午12時。台北市資訊局表示，去年首度舉辦廣受好評後，今年活動再度回歸，邀請全台創作者齊聚一堂，在限時挑戰中展現生成藝術的無限可能。

台北市資訊局表示，本屆競賽即日起開放免費報名，限額200名，報名截止至10月23日中午12時，參賽者將透過輸入提示詞（Prompt），將鍵盤及滑鼠化作大藝術家們的創作工具，盡情揮灑創意，在時間內完成作品並接受專業評審檢視，表現優異者將獲頒獎金與獎狀，為自己的創作旅程增添光彩。

活動當天除了限時競賽挑戰，現場也規劃了入門工作坊，協助選手快速掌握操作工具與流程；現場更貼心準備各種美味餐點，所有參賽者都會充滿飽足感得以發揮百分百的實力，隨時活力滿滿；所有完成挑戰的參加者都能獲得參賽證書，而表現優異的作品更有機會在市府後續公開展出，讓更多市民共享生成藝術的創意風采。

