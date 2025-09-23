維也納少年合唱團舒伯特團10月訪台巡演

維也納少年合唱團將於10月訪台巡演。（© Lukas Beck，傳大藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕維也納少年合唱團每年訪台巡演，幾乎已成為樂迷固定的朝聖儀式。主辦傳大藝術今日宣布，今年將由義大利籍指揮尼可洛•莫雷羅（Niccolò Morello）率領舒伯特團來台演出，預計自10月18日起，巡迴高雄、台北、新竹、台中等地。

維也納少年合唱團創立於1498年，由9至14歲男童組成，原隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，1918年之後才對公眾演出。從創立至今，維也納少年合唱團每週日都會和維也納愛樂以及維也納國立歌劇院的團員一起在皇家大教堂演出，也曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台演出。

超過500年悠久的歷史與傳承，使維也納少年合唱團成為全球最著名的合唱團，招牌的水手服，更成為許多愛樂者童年的共同記憶。奧國政府在1960年代將奧地利國徽頒給維也納少年合唱團作為團徽，象徵至高無上的榮耀；其歌唱傳統也於2017年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為奧地利非物質文化遺產，被譽為奧地利國寶。

史上還有許多著名音樂家年幼時都曾經是維也納少年合唱團團員，如海頓與舒伯特。目前維也納少年合唱團便以4位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出。

此次輪到舒伯特團訪台，將演唱的曲目十分多元，包括史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠…等。照例也會特別準備了台灣歌曲要獻給本地的愛樂者。10月18日在高雄衛武營音樂廳、21日在台北國家音樂廳、22日在新竹市演藝廳、23日在台中市中山堂演出，詳詢Opentix。

