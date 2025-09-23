南美館特別企劃 日本音樂大師渥美幸裕 將於台南2大古廟演出

渥美幸裕致力將日本傳統音樂賦予現代表達形式傳遞至世界各地。（南美館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台南市美術館推出一項跨國音樂計畫「靈魂的聲紋」，邀請日本吉他大師、邦樂2.0計畫主持人渥美幸裕（Yukihiro Atsumi），與台灣在地音樂家黃俊利、鍾玉鳳合作，將於9月27日晚間在台灣首廟天壇（天公廟）、29日晚間在台南市台灣府城隍廟演出。

南美館表示，「靈魂的聲紋」概念源於對古老儀式音樂的觀察與反思，從世界各地的儀典與民謠出發，強調其中所蘊含的普世情感與隱形能量，這些聲音超越文化與國界，不僅成為靈魂的慰藉，也形成在世界與宇宙中可辨識的印記。

來自日本的渥美幸裕，自18歲起在東京展開音樂生涯，致力於「邦樂2.0」計畫，將擁有逾千年歷史的日本傳統音樂用吉他重新編曲，以現代表達形式傳遞至世界各地。在此次「靈魂的聲紋」中，他將以跨文化視角觀察台南府城的古樂脈絡，並在廟埕演出，呈現神聖古老儀式與現代吉他聲響交織的音樂現場。

