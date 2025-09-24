限制級
翠玉白菜捷克展遭威脅恐怖攻擊 故宮說明對應措施
翠玉白菜等故宮文物赴捷克展出，引發中國不滿，不斷施壓甚至恐嚇。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院以人氣國寶〈翠玉白菜〉領銜，首赴捷克舉辦文物大展，中國抗議施壓未果，展覽仍於本月11日順利開幕。沒想到，昨（23）日卻傳出，陸委會、文化部、外交部三部會近日都收到電子恐嚇郵件，揚言若故宮文物繼續在捷克展出，不排除將對捷克國家博物館縱火、盜竊，甚至開槍進行恐怖襲擊。
對此，故宮於稍早回應表示，針對陸委會關於故宮捷克展遭受恐嚇信威脅事件之訊息，「本院在昨（22）日接獲陸委會電聯後，已通知捷克國家博物館相關訊息，並請捷博加強安全管理，留意是否有可疑人士。」
故宮表示，已與外交部分別轉知駐捷代表處及捷克國家博物館，要求相關單位加強防患，避免意外事件發生，並加強雙方連繫適時回報。此外，故宮亦另請登保處、展服處、數資室及政風室等各單位，知會國内相關單位，協助加強院區、展場及資訊系統之防護，避免危害南北院區之情事發生。
故宮強調，此次赴捷克展覽為立意良善的文化交流活動，盼外界樂觀其成，呼籲勿做過度聯想。
故宮文物在捷克國家博物館展出，引起國際關注。（記者凌美雪攝）
