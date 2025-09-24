自由電子報
藝文 > 即時

國定古蹟化身展場 台南孔廟文化節與孔子有約

2025/09/24 14:39

「座在孔廟・看見台灣」特展，國定古蹟台南孔廟化身展場。作品「對話．台灣長凳」。（記者洪瑞琴攝）「座在孔廟・看見台灣」特展，國定古蹟台南孔廟化身展場。作品「對話．台灣長凳」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年孔廟文化節以「子曰．好日子」為主題，台南市孔廟文化基金會與樹德科大橫山USR團隊推出「與孔子有約：座在孔廟．看見台灣」特展，古蹟化身展場，展覽以「座具」為文化轉譯的核心媒介，邀請大家親身「坐進」孔廟，透過日常生活器物重新看見城市文化的新姿態。

樹德科大橫山USR計畫主持人盧圓華教授指出，「座具」不僅是身體的依附，更是一種生活風格的標誌、倫理秩序的體現與地方記憶的縮影。這次策展展出30件作品，將古蹟莊嚴氛圍轉化為優雅的市民日常。

「轎椅」以「抬轎入城」意象轉化為雙人座椅，傳統兼具現代感。（記者洪瑞琴攝）「轎椅」以「抬轎入城」意象轉化為雙人座椅，傳統兼具現代感。（記者洪瑞琴攝）

展作包括「轎椅」以「抬轎入城」意象轉化為雙人座椅，搭配隨季節更換的頂篷花布，兼具公共休憩與喜慶氛圍；「台灣．雙城記」以安平熱蘭遮城與赤崁普羅民遮城為靈感，結合航船、雲朵、搖櫓造形，重現400年多元文化交織的歷史記憶；「鳳凰椅」取材自府城傳說，實木年輪化做鳳羽，象徵守護與重生，展現文化傳承的優雅；「對話．台南」以座具象徵「我們在台南一起對話」，讓每一次坐下都成為一次日常的相遇。展期即日起至9月29日止。

「鳳凰椅」設計靈感取自府城傳說，象徵守護與重生。（記者洪瑞琴攝）「鳳凰椅」設計靈感取自府城傳說，象徵守護與重生。（記者洪瑞琴攝）

基金會執行長葉重利表示，希望藉由這次策展，讓孔廟不僅被看見，更能被關注、被參與，成為市民的日常文化場域。歡迎市民與遊客能把握機會「坐進」文化，透過座具，體驗一種新的生活姿態，一起「座在孔廟，看見台灣」，與台南孔廟共度「好日子」。

