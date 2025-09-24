自由電子報
藝文 > 即時

台灣插畫家獲邀操刀法國活動主視覺！周chou、李竺潔、謝文明前進里昂國際插畫藝術節

2025/09/24 12:32

插畫家周chou為本屆IF插畫節主視覺5名創作者之一。（IF大會提供）插畫家周chou為本屆IF插畫節主視覺5名創作者之一。（IF大會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕駐法國台灣文化中心再度與法國當代插畫雜誌KIBLIND合作，今年選送周chou（Chou Chia Yu）、李竺潔（Chu-Chieh Lee）、謝文明（Joe Hsieh）等3名台灣插畫家參與第3屆「里昂國際插畫藝術節」（IF Illustration Festival），同時邀請高雄電影館策劃插畫短片單元，將於9月27日至28日在里昂Les Subs藝術公眾複合園區、里昂高等美術學院（ENSBA Lyon）舉行。

謝文明作品〈夜車〉。（IF大會提供）謝文明作品〈夜車〉。（IF大會提供）

第3屆IF插畫節共邀請台灣、西班牙、法國、英國、加拿大等超過50位國際插畫家參與為期2日的密集活動，內容包括展覽、現地創作、講座、市集、動畫短片放映、VR繪畫、工作坊及DJ音樂會等多元單元。本屆短片單元將放映2部台灣短片《加減乘》（2024，李竺潔）及法國首映的《螳螂》（2025，謝文明），巴文中心亦促成大會邀請高雄市電影館策畫台灣插畫短片單元，放映《鷺鷥河》（2022，劉琬琳）、《魍神之夜》（2022，蔡旭晟）及《夜車》（2019，謝文明）等3部作品。4位導演5部短片分別以獨特筆觸描繪人際關係、河川生態、民間神祇與人性幽微，呈現台灣以插畫風格為特色的動畫短片魅力。

周chou繼2024年的Saitemiss（低級失誤）後，本屆再度代表台灣獲選為活動主視覺5名創作者之一，同時將參與插畫節大師班、「Mascottes」聯展及現地創作。其作品帶有漫畫般的敘事感與設計的精準度，呈現出輕盈卻深邃的視覺語言，並主編日本知名插畫雜誌《目目MOKU MOKU ILLUSTRATION BOOK》創刊號，介紹台灣插畫家群。

李竺潔則受邀參與「Mascottes」聯展、短片放映及現地創作。其作品色彩鮮明圖像簡約，以動態語彙賦予靜態插畫生命，兼具俏皮與設計深度，曾入圍安錫國際動畫影展（Annecy）、薩格勒布動畫節（Animafest Zagreb）、2025世界插畫獎「動畫獎」等多項國內外重要展會，並曾與輝瑞、Google、雀巢及BBC等合作。

插畫家李竺潔作品。（IF大會提供）插畫家李竺潔作品。（IF大會提供）

謝文明作為本屆插畫節短片單元特別嘉賓，亦將參與座談會與現地創作。其作品風格鮮明，以手繪風格結合驚悚與異色美學，深刻描繪人性陰暗面，屢獲國際影展肯定，並2度擔綱金馬奇幻影展主視覺設計。2006年《肉蛾天》入圍釜山影展、2013年《禮物》入選日舞影展，2部皆獲聖地牙哥亞洲影展最佳動畫片，2020年《夜車》奪得金馬獎最佳動畫短片、薩格勒布動畫影展首獎，並於日舞影展獲評審團獎取得奧斯卡候選資格，2025年執導《螳螂》則成為首部入圍威尼斯影展地平線競賽單元的台灣動畫作品。

巴文中心主任胡晴舫表示，插畫的應用廣泛延伸至動畫短片、電影美術設計、品牌識別、遊戲產業及跨媒材藝術展覽等，不僅建構獨特的敘事語言，更成為創作者在表現在地文化與當代議題的重要載體。台灣與法國在插畫圖像的交流，不僅為美學風格的展現，更是文化對話與跨國合作的橋梁，使觀者藉由圖像直觀地連結文化意涵與情感共鳴，盼能藉此插畫平台，持續發掘並推介我國優秀創作者，讓法國民眾透過圖像認識台灣多元的創作風貌。

IF大會2度與巴文中心合作並攜手高雄電影館策畫短片單元。（IF大會提供）IF大會2度與巴文中心合作並攜手高雄電影館策畫短片單元。（IF大會提供）

KIBLIND於2004年成立，為致力於插畫作為獨立藝術類別的免費雜誌，也從事視覺設計及海報印刷工作室，其駐點於巴黎104藝術中心（Le Centquatre）及巴黎抒情愜意數位藝術中心（La Gaîté Lyrique），更在加拿大蒙特羅成立辦公室，長期致力於視覺藝術、當代文創意產業及插圖的應用、傳播及推廣。KIBLIND於2023年創立「里昂國際插畫藝術節」，旨在強化插畫作為一門獨立的藝術科別的識別度、提升其應用範圍能見度及推廣國際新生代插畫家。

