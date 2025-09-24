限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
朱宗慶擊樂劇場《泥巴》再進化 9/25國家戲劇院開演
2025擊樂劇場《泥巴》演繹出「人生，跑就對了！」的精神。（朱宗慶打擊樂團提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕朱宗慶打擊樂團迎接40週年倒數100天，選在此刻以全新改版的擊樂劇場《泥巴》回到舞台，將於9月25日至28日於國家戲劇院連演5場，開啟「永遠再出發」的新篇章。
藝術總監朱宗慶表示，改版《泥巴》的心境，就像樂團四十年的道路：「無懼打掉重練，核心是希望文化藝術能為社會帶來正向力量。」
請繼續往下閱讀...
《泥巴》自2011年首演後，已是樂團第2號擊樂劇場代表作。此次第3度搬演，保留原本「土地、家、童年」的情懷，卻進一步將故事軸線聚焦在「火與光」，並融入陶藝家林光清的人生軌跡，對照樂團40年的發展歷程。
此次版本從音樂到舞台全新翻修，排練過程挑戰重重，但也凝聚了跨世代團員與設計團隊的創意能量。導演李小平強調，《泥巴》承載的不只是故事，而是樂團一路走來的記憶與土地的聲音。台北演出後，樂團將持續在台中、苗栗、高雄巡演，為邁向40週年的暖身。
2025擊樂劇場《泥巴》將於9月25日至28日於連演5場。（朱宗慶打擊樂團提供）
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應