朱宗慶擊樂劇場《泥巴》再進化 9/25國家戲劇院開演

2025擊樂劇場《泥巴》演繹出「人生，跑就對了！」的精神。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕朱宗慶打擊樂團迎接40週年倒數100天，選在此刻以全新改版的擊樂劇場《泥巴》回到舞台，將於9月25日至28日於國家戲劇院連演5場，開啟「永遠再出發」的新篇章。

藝術總監朱宗慶表示，改版《泥巴》的心境，就像樂團四十年的道路：「無懼打掉重練，核心是希望文化藝術能為社會帶來正向力量。」

《泥巴》自2011年首演後，已是樂團第2號擊樂劇場代表作。此次第3度搬演，保留原本「土地、家、童年」的情懷，卻進一步將故事軸線聚焦在「火與光」，並融入陶藝家林光清的人生軌跡，對照樂團40年的發展歷程。

此次版本從音樂到舞台全新翻修，排練過程挑戰重重，但也凝聚了跨世代團員與設計團隊的創意能量。導演李小平強調，《泥巴》承載的不只是故事，而是樂團一路走來的記憶與土地的聲音。台北演出後，樂團將持續在台中、苗栗、高雄巡演，為邁向40週年的暖身。

2025擊樂劇場《泥巴》將於9月25日至28日於連演5場。（朱宗慶打擊樂團提供）

