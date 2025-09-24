自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

朱宗慶擊樂劇場《泥巴》再進化 9/25國家戲劇院開演

2025/09/24 12:57

2025擊樂劇場《泥巴》演繹出「人生，跑就對了！」的精神。（朱宗慶打擊樂團提供）2025擊樂劇場《泥巴》演繹出「人生，跑就對了！」的精神。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕朱宗慶打擊樂團迎接40週年倒數100天，選在此刻以全新改版的擊樂劇場《泥巴》回到舞台，將於9月25日至28日於國家戲劇院連演5場，開啟「永遠再出發」的新篇章。

藝術總監朱宗慶表示，改版《泥巴》的心境，就像樂團四十年的道路：「無懼打掉重練，核心是希望文化藝術能為社會帶來正向力量。」

《泥巴》自2011年首演後，已是樂團第2號擊樂劇場代表作。此次第3度搬演，保留原本「土地、家、童年」的情懷，卻進一步將故事軸線聚焦在「火與光」，並融入陶藝家林光清的人生軌跡，對照樂團40年的發展歷程。

此次版本從音樂到舞台全新翻修，排練過程挑戰重重，但也凝聚了跨世代團員與設計團隊的創意能量。導演李小平強調，《泥巴》承載的不只是故事，而是樂團一路走來的記憶與土地的聲音。台北演出後，樂團將持續在台中、苗栗、高雄巡演，為邁向40週年的暖身。

2025擊樂劇場《泥巴》將於9月25日至28日於連演5場。（朱宗慶打擊樂團提供）2025擊樂劇場《泥巴》將於9月25日至28日於連演5場。（朱宗慶打擊樂團提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應