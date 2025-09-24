自由電子報
從灰燼再出發！朱宗慶打擊樂團《泥巴》 「火與光」拼出新秩序

2025/09/24 16:00

2025擊樂劇場《泥巴》舞台由陳慧以「承載與流動」為概念全新設計。（朱宗慶打擊樂團提供）2025擊樂劇場《泥巴》舞台由陳慧以「承載與流動」為概念全新設計。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕朱宗慶打擊樂團迎接40週年倒數100天，將於9月25日至28日於國家戲劇院推出全新改版的擊樂劇場《泥巴》，開啟「永遠再出發」的新篇章。朱團表示，擊樂劇場《泥巴》2022年底因倉庫火災，舞台被燒毀，此次2025全新改版，不只是回歸，更是「從灰燼再生」。

此次舞台設計由陳慧以「承載與流動」為概念，重新構思結構，靈感來自樂團巡演世界的海運貨櫃。新舞台兼具粗獷與詩意，象徵作品與樂團在歷經重創後再度出發。燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪，以及首度加入的影像設計王奕盛，皆以自身成長記憶重新呼應作品。導演李小平說，火災後的《泥巴》不是復刻，而是徹底轉化，帶來全新的視覺衝擊。

2025擊樂劇場《泥巴》導演李小平（左）與特別演出林光清。（朱宗慶打擊樂團提供）2025擊樂劇場《泥巴》導演李小平（左）與特別演出林光清。（朱宗慶打擊樂團提供）

除此之外，《泥巴》的故事原型人物──「瓷林」創辦人林光清，也將以「特別演出」的身分現身舞台。透過導演的巧思編排，林光清與朱宗慶打擊樂團將以身體力行展現自我的故事與傳承，一起演繹「永遠再出發」的精神：「人生，跑就對了！」

朱團指出，編劇邢本寧與駐團作曲家洪千惠，透過音樂與文字的反覆激盪，讓作品形成雙敘事結構：一條是林光清從泥土尋找生命形狀的陶藝人生，一條是朱宗慶打擊樂團40年來追尋「自己聲音」的道路。此次改版更邀請團員黃堃儼、盧煥韋、高瀚諺等新生代參與創作，跨世代的合力，為作品注入新能量。

《泥巴》自2011年首演後，已是樂團第2號擊樂劇場代表作。此次第3度搬演，保留原本「土地、家、童年」的情懷，卻進一步將故事軸線聚焦在「火與光」，並融入陶藝家林光清的人生軌跡，對照樂團40年的發展歷程。此次改版不僅重現「火與光」意象，更讓觀眾在聲響、舞台與影像交錯中，感受到浴火重生的能量。演出詳詢OPENTIX網站。

