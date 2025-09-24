《熱帶魚》到《夜校女生》 第8屆柏林台灣影展影展一次看40年台灣女性故事

第8屆「柏林臺灣影展」開幕片《小雁與吳愛麗》。（牽猴子股份有限公司提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部支持下，駐德國代表處文化組與德國映像台灣協會合辦的第8屆柏林台灣影展（Taiwan Film Festival Berlin, tff Berlin）將於9月26日在柏林老牌影院Colosseum Filmtheater盛大開展，影展以「她的故事」為題精選20部台片，並邀請《小雁與吳愛麗》導演林書宇、演員夏于喬赴德國參與映後座談，吸引眾多柏林當地觀眾關注，影展票券開賣首週便接近完售，顯現台片魅力。

本屆影展聚焦台灣女性在不同世代與社會脈絡中的身影，選映多部經典及新世代電影如《我這樣過了一生》（1985）、《熱帶魚》（1995）、《百日告別》（2015）、《夜校女生》（2024）等，不僅創造多段名場面與經典對白，更橫跨世代展現台灣女性形象與社會時代記憶。其中，開幕片《小雁與吳愛麗》曾入圍多項國際獎項，並榮獲2024年釜山國際電影節金智奭獎、金馬獎最佳女配角等多項肯定。

此外，本屆影展協調影院舉辦台灣文化市集，現場設有珍奶、滷味等台灣代表性美食攤位，讓影迷透過親身參與及五感體驗，深度感受台灣的豐富文化。

駐德國代表處文化組表示，柏林台灣影展不僅是每年德國觀眾欣賞台片的電影盛會，也呼應文化部與外交部今年推動的「2025歐洲台灣文化年」，成為台灣與德國文化交流的重要平台，未來將持續透過電影文化，讓歐洲觀眾感受台灣文化的多元與精采。活動詳詢柏林台灣影展官網，（http://tffberlin.de/）

第8屆「柏林台灣影展」將於9月26日在德國登場。（駐德國代表處文化組提供）

