自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

劉奕伶《而且或者…》登紐約市立中心 與國際名團同台

2025/09/25 06:00

台灣編舞家劉奕伶的雙人舞作《而且或者…》。（Terry LIN攝、紐文中心提供）台灣編舞家劉奕伶的雙人舞作《而且或者…》。（Terry LIN攝、紐文中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部及駐紐約台北文化中心支持下，台灣編舞家劉奕伶的雙人舞作《而且或者…》於9月26、27日受邀登上紐約市立中心（New York City Center）「秋季舞蹈節」（Fall for Dance Festival）舞台演出。也是台灣團隊睽違近10年再度受邀參與該舞蹈節，與德國斯圖加特芭蕾舞團、美國艾文・艾利舞團等國際知名團隊同場演出，具有重要意義。

劉奕伶曾在美國比爾提瓊斯舞團（Bill T. Jones/Arnie Zane Company）擔任專職舞者，返台後持續以「競合」為創作核心，開展多元舞作。《而且或者…》不倚賴配樂，而是運用舞者身體所發出的自然聲響與呼吸節奏，引導觀眾專注於身體動作與重心轉換，探索雙人關係的張力與流動。劉奕伶表示，靈感來自台灣人對「界線」的理解，島嶼上人們彼此依存卻又展現獨特性，這種既相互依附又彼此獨立的特質，成為作品思考的出發點。

台灣編舞家劉奕伶劉奕伶《而且或者…》以肢體語言取代音樂，創造自然的聲響與節奏。（Terry LIN攝、紐文中心提供）台灣編舞家劉奕伶劉奕伶《而且或者…》以肢體語言取代音樂，創造自然的聲響與節奏。（Terry LIN攝、紐文中心提供）

《而且或者…》曾於2022年獲得日本橫濱舞蹈大賽評審團大獎，並在文化部及駐外文化單位支持下，先後受邀赴法國外亞維儂藝術節及美國紐約日本協會「東亞當代舞蹈節」演出，均獲得正面回響。今年初，「秋季舞蹈節」總監馬其熙（Stanford Makishi）於紐約日本協會親自觀賞該作後，深受打動，促成此次邀演。舞蹈節官方網站形容該作品為「一支精緻且具爆發力的雙人舞」。

對劉奕伶而言，此次登上超過2000席的大型劇院舞台，是職業生涯中的重大挑戰與突破。《而且或者…》原本在小型劇場上演，此次轉換至國際舞台，對於舞者林俊毅與洪維婷的表演默契，以及燈光與空間掌握，都是全新考驗。劉奕伶坦言既緊張又期待，將帶領團隊全力以赴，展現台灣表演藝術的能量與彈性，並透過舞作與國際觀眾對話。

此次演出不僅標誌著台灣舞蹈創作在國際舞台上的再度亮相，也象徵跨越界線的交流與合作。劉奕伶期待觀眾能從舞者的呼吸、聲響與動作中，體會人與人之間的張力與連結，進一步感受台灣當代舞蹈的獨特視角。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應