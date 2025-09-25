劉奕伶《而且或者…》登紐約市立中心 與國際名團同台

台灣編舞家劉奕伶的雙人舞作《而且或者…》。（Terry LIN攝、紐文中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在文化部及駐紐約台北文化中心支持下，台灣編舞家劉奕伶的雙人舞作《而且或者…》於9月26、27日受邀登上紐約市立中心（New York City Center）「秋季舞蹈節」（Fall for Dance Festival）舞台演出。也是台灣團隊睽違近10年再度受邀參與該舞蹈節，與德國斯圖加特芭蕾舞團、美國艾文・艾利舞團等國際知名團隊同場演出，具有重要意義。

劉奕伶曾在美國比爾提瓊斯舞團（Bill T. Jones/Arnie Zane Company）擔任專職舞者，返台後持續以「競合」為創作核心，開展多元舞作。《而且或者…》不倚賴配樂，而是運用舞者身體所發出的自然聲響與呼吸節奏，引導觀眾專注於身體動作與重心轉換，探索雙人關係的張力與流動。劉奕伶表示，靈感來自台灣人對「界線」的理解，島嶼上人們彼此依存卻又展現獨特性，這種既相互依附又彼此獨立的特質，成為作品思考的出發點。

請繼續往下閱讀...

台灣編舞家劉奕伶劉奕伶《而且或者…》以肢體語言取代音樂，創造自然的聲響與節奏。（Terry LIN攝、紐文中心提供）

《而且或者…》曾於2022年獲得日本橫濱舞蹈大賽評審團大獎，並在文化部及駐外文化單位支持下，先後受邀赴法國外亞維儂藝術節及美國紐約日本協會「東亞當代舞蹈節」演出，均獲得正面回響。今年初，「秋季舞蹈節」總監馬其熙（Stanford Makishi）於紐約日本協會親自觀賞該作後，深受打動，促成此次邀演。舞蹈節官方網站形容該作品為「一支精緻且具爆發力的雙人舞」。

對劉奕伶而言，此次登上超過2000席的大型劇院舞台，是職業生涯中的重大挑戰與突破。《而且或者…》原本在小型劇場上演，此次轉換至國際舞台，對於舞者林俊毅與洪維婷的表演默契，以及燈光與空間掌握，都是全新考驗。劉奕伶坦言既緊張又期待，將帶領團隊全力以赴，展現台灣表演藝術的能量與彈性，並透過舞作與國際觀眾對話。

此次演出不僅標誌著台灣舞蹈創作在國際舞台上的再度亮相，也象徵跨越界線的交流與合作。劉奕伶期待觀眾能從舞者的呼吸、聲響與動作中，體會人與人之間的張力與連結，進一步感受台灣當代舞蹈的獨特視角。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法