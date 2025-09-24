《寶莉回家》壓軸登場 台南客家藝術節帶來美食與親子饗宴

2025台南客家藝術節規劃展演、特色市集與親子體驗。（南市客委會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南客家藝術節」將於10月18、19日熱鬧登場，活動分別在山上花園水道博物館及曾文市政願景園區舉辦。今年以「藝術×生活×環保」為主題，規畫多元展演、特色市集與親子體驗，要讓大小朋友一次感受客家文化的豐富魅力。

活動內容精采多元，有好吃好玩的「手手市集」、親子DIY體驗，以及在地客家團體帶來的音樂與表演。值得一提的是，10月18日開幕場在山上花園水道博物館舉行，屆時15歲以下孩童可免費入場。

台南客家藝術節，紙風車劇團壓軸演出兒童劇《寶莉回家》。（南市客委會提供）

今年特別邀請金曲客家歌手謝宇威現場獻唱，更由紙風車劇團壓軸演出兒童劇《寶莉回家》，結合客華雙語、歌謠、舞蹈與特技，透過颱風故事帶孩子展開一場寓教於樂的冒險，同時融入「淨零行動 愛地球」理念。

市長黃偉哲表示，本屆客家藝術節陣容豐富，不僅有謝宇威的演出，還匯集暢樂樂團、緣圓園樂團、府城真樂軒客家八音樂團、南園HAKKA箏樂團等在地團隊，更邀請仁德國中、青草國小學生帶來活力滿滿的客家獅表演，展現台南客家文化與地方特色融合的風貌。

南市客委會主委陳新裕指出，現場市集除有仙草、菜頭粄、粢粑、油飯等道地客家美食，還結合小米粽、刺蔥冬瓜茶等原住民特色小吃，讓民眾能一邊欣賞劇場表演，一邊品嚐多元文化風味。更多活動資訊與市集攤位，可上「台南客家藝術節」粉絲專頁查詢。

「2025台南客家藝術節」將於10月18、19日熱鬧登場。（南市客委會提供）

