白晝之夜10週年！開啟過去未來的對話「Hi Story」 11月圓山登場

《Card Stunt X （White Yellow and Red）》則如同城市遊行般熱鬧，觀眾隨人潮一同穿梭，思索自己將走進哪一個故事。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕2025台北白晝之夜邁入第10週年，將在11月1日下午2點，一路到2日凌晨2點，以圓山為基地盛大登場，今年以「Hi Story」為主題，一聲「Hi」向過去打招呼，開啟了過去、現在與未來的交織對話，邀請市民在集體記憶中探索文化的可能性。主場域涵蓋台北圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道與花博公園圓山園區之外，台北市立美術館、金車文藝中心等也將以台北雙年展、台北數位藝術節以及台北地景公共藝術計畫等精采單元，一起共襄盛舉。

《Leaking》則轉向時間敘事的洪流，氣泡般的光影意象化作片刻記憶，提醒人們在流動之間能帶走什麼故事。（北市文化局提供）

文化局指出，今年白晝之夜持續與法國在台協會合作，再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監凱蒂．哈特 （Kitty Hartl） 擔任客座策展人，並攜手兩位法國藝術家帶來亮點企畫。法國 Ballroom 傳奇人物、跨性別酷兒編舞家辣珊卓．浪凡 （Lasseindra Lanvin），將首次在台灣呈現 Voguing Ballroom 比賽《風革線上 Scent of Fabrics》French Voguing Ball，以舞蹈、時尚與社群能量展現多元文化。藝術家皮埃爾．德拉維 （Pierre Delavie） 則為台北量身打造奇幻視覺新作，轉化公共場域為夢境般的沉浸體驗。人群流動、即興互動與場域共鳴，將匯聚成城市的全新脈動。

文化局表示，本屆也邀集眾多台灣藝術家參與，從在地歷史、都市傳說到日常記憶，展開多元的創作回應。2025台北白晝之夜由藝術總監黃彥穎統籌策畫，黃彥穎為台灣當代藝術家，創作媒材涵蓋錄像、繪畫、雕塑、攝影與裝置。今年以「Hi Story」為核心，融合「History」（歷史）與「Hi, Story」（嗨，故事）的雙重語境，將藝術視為方法，從場域歷史出發，回望並重構集體記憶，邀請市民一同成為「說故事的人」。

此外，今年首次以繪畫作品作為主視覺，藝術家陳敬元以3件作品為基底，分別開啟白晝之夜不同的故事場景。第一件作品為《When I Look Back of My Life, the Dust Shine Like Stars》以揭開月亮面紗做為開端，象徵夜晚的神祕序幕，帶領觀眾進入屬於白晝之夜的夢境氛圍。第二件作品《Card Stunt X （White Yellow and Red）》則如同城市遊行般熱鬧，觀眾隨人潮一同穿梭，思索自己將走進哪一個故事。最後《Leaking》則轉向時間敘事的洪流，氣泡般的光影意象化做片刻記憶，提醒人們在流動之間能帶走什麼故事。3件作品共同構築出非線性、寓言式的視覺語境，呼應白晝之夜10週年以「Hi Story」翻開城市記憶的新篇章；設計師江忠倫則以 DNA 雙螺旋為靈感設計標準字，象徵歷史如文化的遺傳密碼，並巧妙在「Story」中嵌入「10」，標誌白晝之夜10週年的里程碑。

