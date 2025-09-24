蘭陽媽祖文化節Q版媽祖平安符首度亮相 遶境期間發放

蘭陽媽祖文化節Q版媽祖平安符，以大紅色為底，正面設計笑容可掬的Q版寶石珊瑚媽祖圖案。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025蘭陽媽祖文化節後（26）日將從南方澳進安宮起駕，啟動3天的海陸遶境祈福，報名海陸遶境的近80尊神尊，今（24）日齊聚宜蘭縣政府大廳會香，縣府也公布Q版媽祖平安符、19處鑽轎腳與平安符發放地點，歡迎大家領取保平安。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（中）扛起神轎進入縣府大廳上香祈福。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天扛起神轎進入縣府一樓大廳，帶領大家向駐駕縣府的媽祖神尊上香祈福，隨後偕同活動主祀宮廟南方澳進安宮主委陳世岳，一起公布Q版媽祖平安符，現場辦理過爐祈福儀式。

今年Q版媽祖平安符以大紅色為底，正面設計笑容可掬的Q版寶石珊瑚媽祖圖案，另有「海陸巡安 庇佑蘭陽」、「媽祖保佑」等字樣，製作4萬多個在活動期間發放。

宜蘭縣政府表示，本屆蘭陽媽祖文化節規畫19處鑽轎腳及平安符發放點，宜蘭縣各鄉鎮市戶政事務所配合活動舉辦，明天起辦理新生兒出生登記者，將獲贈媽祖平安符，送完為止。

蘭陽媽祖文化節近80尊神尊，今天齊聚宜蘭縣政府大廳會香。（宜蘭縣府提供）

蘭陽媽祖文化節期間，縣府鼓勵遶境隊伍使用鞭炮機，減少金紙使用量，並在休息點設置廚餘與資源回收區，以環境教育角度邀請大家動手做環保。縣府歡迎大家做伙來遶境、鑽轎腳、排隊領取平安符。鑽轎腳與平安符發放地點等活動訊息，請上「2025蘭陽媽祖文化節」臉書粉專查詢，網址：https://reurl.cc/bYY0NM。

2025蘭陽媽祖文化節26日從南方澳進安宮起駕，啟動3天的海陸遶境祈福。（宜蘭縣府提供）

