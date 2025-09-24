自由電子報
體育主播傅達仁聲音再現 北投籃球生活史特展

2025/09/24 14:58

跟著展覽吉祥物小虎進入展間，感受籃球的熱血與脈動。（中心新村提供）跟著展覽吉祥物小虎進入展間，感受籃球的熱血與脈動。（中心新村提供）

〔蔡佩盈／台北報導〕1950年代是台灣籃運發展的鼎盛時期之一，在國際賽事中屢屢取得佳績。全台第一座夜間照明籃球場，便是此時期興建的北投七虎球場，包含15層台階和4個天橋式入口，且設備完善，舉辦過不少國際盛事。以在地歷史為主題的特展「永不退場：從軍眷球場到全民的籃球傳奇」將於後（26）日起，在中心新村開展。

開場是已故體育主播傅達仁播報威廉瓊斯盃的聲音，引導遊客跟隨聲波，走進特展「永不退場：從軍眷球場到全民的籃球傳奇」。一進門，是懸空的巨型籃球，還有調皮的小虎伸展身子，像是在玩球般，相當引人注目。

展場播放威廉瓊斯盃國際邀請賽紀錄片，呈現籃運接軌國際的歷程。（中心新村提供）展場播放威廉瓊斯盃國際邀請賽紀錄片，呈現籃運接軌國際的歷程。（中心新村提供）

展覽圍繞於「七虎球場」所發生的人事，介紹在地歷史如七虎籃球隊、北投籃球隊、綠蓉女籃等源流，以及軍系籃球演變與發展。另透過歷史影像、口述訪談與全息投影，呈現不同史料與生活視角，帶領民眾重返七虎球場的榮光歲月，看見籃球從軍中延伸至學校、家庭與社區，成為全民運動文化。

展區設有集章摺紙互動區，歡迎民眾留下紀念。展覽免費參觀，展期至明（2026）年8月30日，詳情請至中心新村官網（https://www.beitouheartvillage.taipei/）查詢。

民眾可蓋章留下紀念。（中心新村提供）民眾可蓋章留下紀念。（中心新村提供）

