自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

第49屆金鼎獎頒獎！李遠向出版人致敬 鄭明進自稱「最幸運的老阿公」

2025/09/24 15:11

文化部長李遠今（24）日出席金鼎獎頒獎典禮。（圖片取自第49屆金鼎獎頒獎典禮YouTube頻道）文化部長李遠今（24）日出席金鼎獎頒獎典禮。（圖片取自第49屆金鼎獎頒獎典禮YouTube頻道）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的第49屆金鼎獎頒獎典禮，今（24）日在南港展覽館舉行。本屆共有1,386件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類22個獎項，最終自106件入圍作品中選出35件得獎作品。文化部長李遠、特別貢獻獎得主鄭明進，以及出版界人士共同出席，見證出版界年度盛事。

李遠致詞時表示：「今天站在這邊非常快樂，因為好像又回到自己熟悉的環境。昨天上班時桌上擺了所有金鼎獎得獎的書，我忍不住利用空檔翻一翻，裡面有很多年紀比我小，但我內心很尊敬的文學家跟繪本作家跟非文學作家，許多書我都看過，很榮幸可以在這邊跟你們分享這樣的場面。」

他指出，文化部去年開始討論如何讓金鼎獎頒獎典禮更具榮耀感，今年首次移師南港舉辦，並持續推動出版補助與閱讀計畫。他說：「其中最明顯就是把文化幣下降13到15歲，然後今年是試辦，每個小孩600元，結果40%幾的錢都流進出版業，明年每個人都變成1200元，我相信他會對出版業直接的挹注。」此外，今年也新增台中國際兒少書展，並與獨立書店合作的創新書市庄頭書展，透過各類活動讓出版業更活絡。

談到出版環境，李遠強調台灣出版不易，作家競爭對手來自全球，需要具備高度水準與努力。

第49屆金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進。（文化部提供）第49屆金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進。（文化部提供）

李遠並提到，文化部將持續推動「Books from Taiwan」計畫，翻譯台灣優秀作品推向國際。他舉例說，韓國市場原本難以突破，但近年已逐漸打開，今年台灣更在首爾書展現場賣出20多本書版權。他分享，促成台書進軍韓國市場韓國翻譯家金泰成曾提到，台灣作家與中國作家最大的差異在於「台灣的作家擁護有知識分子的傳統，除了創作之外也很在乎社會議題並且關懷社會，把文學當作很嚴肅的事情在做。」

此外，他也重申114年1月1日以後，以國家語言創作繪本或圖文書並獲得金鼎獎、金繪獎或國際重要獎項的創作者，文化部推出「下一本書獎勵」，提供每案60萬元補助，以支持創作。「獲得金鼎獎得獎者，可以在下一本書申請文化部補助，付一筆錢讓你們安心的生活，安心寫作。」

本屆特別貢獻獎由資深兒童文學家鄭明進獲得。他在致詞中表示：「我是一個台灣最幸運的老阿公。因為我在小學一年級的時候，念的是日治時代大安公學校。我的大哥，在委託行買了講談社的《孫悟空》給我，我1944年看了人生中第一本繪本。」因而，開啟他對繪本的興趣，他也謝謝金鼎獎給他的肯定，「我還要畫到一百歲。」

鄭明進1932年生於台北，至今出版近50本插圖或圖畫書，是台灣兒童文學與美術教育的重要推手，長年致力於引介國際繪本與推廣兒童閱讀，對台灣童書發展影響深遠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應