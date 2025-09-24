第49屆金鼎獎頒獎！李遠向出版人致敬 鄭明進自稱「最幸運的老阿公」

文化部長李遠今（24）日出席金鼎獎頒獎典禮。（圖片取自第49屆金鼎獎頒獎典禮YouTube頻道）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的第49屆金鼎獎頒獎典禮，今（24）日在南港展覽館舉行。本屆共有1,386件作品報名，角逐雜誌類、圖書類、政府出版品類及數位出版類等4大類22個獎項，最終自106件入圍作品中選出35件得獎作品。文化部長李遠、特別貢獻獎得主鄭明進，以及出版界人士共同出席，見證出版界年度盛事。

李遠致詞時表示：「今天站在這邊非常快樂，因為好像又回到自己熟悉的環境。昨天上班時桌上擺了所有金鼎獎得獎的書，我忍不住利用空檔翻一翻，裡面有很多年紀比我小，但我內心很尊敬的文學家跟繪本作家跟非文學作家，許多書我都看過，很榮幸可以在這邊跟你們分享這樣的場面。」

他指出，文化部去年開始討論如何讓金鼎獎頒獎典禮更具榮耀感，今年首次移師南港舉辦，並持續推動出版補助與閱讀計畫。他說：「其中最明顯就是把文化幣下降13到15歲，然後今年是試辦，每個小孩600元，結果40%幾的錢都流進出版業，明年每個人都變成1200元，我相信他會對出版業直接的挹注。」此外，今年也新增台中國際兒少書展，並與獨立書店合作的創新書市庄頭書展，透過各類活動讓出版業更活絡。

談到出版環境，李遠強調台灣出版不易，作家競爭對手來自全球，需要具備高度水準與努力。

第49屆金鼎獎特別貢獻獎得主鄭明進。（文化部提供）

李遠並提到，文化部將持續推動「Books from Taiwan」計畫，翻譯台灣優秀作品推向國際。他舉例說，韓國市場原本難以突破，但近年已逐漸打開，今年台灣更在首爾書展現場賣出20多本書版權。他分享，促成台書進軍韓國市場韓國翻譯家金泰成曾提到，台灣作家與中國作家最大的差異在於「台灣的作家擁護有知識分子的傳統，除了創作之外也很在乎社會議題並且關懷社會，把文學當作很嚴肅的事情在做。」

此外，他也重申114年1月1日以後，以國家語言創作繪本或圖文書並獲得金鼎獎、金繪獎或國際重要獎項的創作者，文化部推出「下一本書獎勵」，提供每案60萬元補助，以支持創作。「獲得金鼎獎得獎者，可以在下一本書申請文化部補助，付一筆錢讓你們安心的生活，安心寫作。」

本屆特別貢獻獎由資深兒童文學家鄭明進獲得。他在致詞中表示：「我是一個台灣最幸運的老阿公。因為我在小學一年級的時候，念的是日治時代大安公學校。我的大哥，在委託行買了講談社的《孫悟空》給我，我1944年看了人生中第一本繪本。」因而，開啟他對繪本的興趣，他也謝謝金鼎獎給他的肯定，「我還要畫到一百歲。」

鄭明進1932年生於台北，至今出版近50本插圖或圖畫書，是台灣兒童文學與美術教育的重要推手，長年致力於引介國際繪本與推廣兒童閱讀，對台灣童書發展影響深遠。

