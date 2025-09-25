教師節連假來場免費珍寶藝術巡禮 2025台北文華藝博9/26-29開展

2025台北文華藝博9/26-29開展，展出眾多頂級藏品，圖為漢代〈白玉龍虎玉卮〉。（台北文華藝術博覽會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕9月末即將迎來教師節連假，趁此假期規畫浸淫珍寶古董的藝術行，明（26）日起至29日，第3屆台北文華藝術博覽會將於台北文華東方酒店THE ARCADE文華精品登場，展覽內容盛大，堪稱古今交會的文化盛宴。

本屆首度公開12件博物館級藏品，圖為15世紀明永樂〈銅鎏金四臂菩薩坐像〉。（台北文華藝術博覽會提供）

特區展品〈明 黑漆嵌螺鈿纏枝蓮紋炕桌〉。（台北文華藝術博覽會提供）

本屆由「台北國際藝展公司」主辦，「居意古美術」、「THE ARCADE 文華精品」協辦，標榜博物館級古董文物齊聚。大會主席張富荃表示，今年全新亮點「璀璨之賞—海內外重要藏家精品特區」，首度公開12件博物館級藏品，如11-12世紀「帕拉 銅嵌銀釋迦牟尼佛」、15世紀明永樂〈銅鎏金四臂菩薩坐像〉、以上乘白玉雕成的漢代〈白玉龍虎玉卮〉、漆器精品明〈黑漆嵌螺鈿纏枝蓮紋炕桌〉、造型罕見的明代〈黃花梨尊形筆筒〉、明〈無款柿蒂蓋四方開光壺〉等，展區涵蓋佛像、玉器、漆器、紫砂器與文房器等多元領域，每件作品皆出自重量級藏家之手，觀眾有機會近距離欣賞這些難得一見的頂級藏品。

請繼續往下閱讀...

朱的寶飾展出以古董點翠蟹形髮簪改製而成的胸針〈禾蟹〉。（台北文華藝術博覽會提供）

玉世家展出〈頂級馬眼形翡翠鑲鑽墜飾〉。（台北文華藝術博覽會提供）

除了特區展品外，本屆的焦點藏品還有佛教藝術與宗教造像、宮廷藝術，玉器展品、瓷器類展品、雜項與生活雅器、珠寶精品等，例如「居意古美術」展出清乾隆〈銅鎏金海水龍紋薰爐〉、日本「東京鑑古堂」帶來清乾隆〈御製銅鎏金嵌百寶瑞獸〉、倫敦「RASTI FINE ART」呈現唐末至宋初〈白玉雕胡人舞樂把件〉、馬來西亞「文薈堂」帶來西元前3300年良渚文化〈玉琮〉；其他還有「玉世家」結合工藝與創新推出〈頂級馬眼形翡翠鑲鑽墜飾〉、「朱的寶飾」展出以古董點翠蟹形髮簪改製而成的胸針〈禾蟹〉……光欣賞這些瑰麗珍寶，有如品味一場兼具文化厚度與藝術高度的饗宴。更多相關內容詳詢2025台北文華藝術博覽會官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法