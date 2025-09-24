自由電子報
晴時多雲

藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

迎9至10月連假人潮 玩麗寶樂園免費送大桶COLD STONE冰淇淋

2025/09/24 19:06

麗寶樂園渡假區於9至10月連假期間，推出「玩樂園送大桶COLD STONE冰淇淋」。麗寶樂園渡假區於9至10月連假期間，推出「玩樂園送大桶COLD STONE冰淇淋」。

〔記者周幸叡／台北報導〕9月底至10月將迎來連假潮，麗寶樂園渡假區推出「玩樂園送大桶COLD STONE冰淇淋」優惠，萬聖節還有全新活動登場，不想舟車勞頓，直接入住麗寶賽車主題旅店，現正推1泊1食優惠價，再加贈水陸雙園雙日券與天空之夢摩天輪搭乘券，讓遊客白天玩到嗨、晚上住到爽，睡到飽再逛OUTLET、開賽車，一站式暢玩麗寶樂園渡假區；9月27日、9月28日還將有Toyota Gazoo Racing Corolla Cup 2025統規賽最終站登場。

買門票免費贈送1張大桶COLD STONE的冰淇淋提貨券。（麗寶樂園提供）買門票免費贈送1張大桶COLD STONE的冰淇淋提貨券。（麗寶樂園提供）

9月27日至10月26日連假期間，麗寶樂園祭出超狂驚喜，凡購買探索世界及馬拉灣任一園區全票或水陸票，即可免費獲得「COLD STONE酷聖石歡樂桶冰淇淋」提貨券1張（市值630元），口味可自行選擇、全台門市皆可兌換。麗寶樂園表示，以899元的門票來說，購買即免費贈送1張630元的冰淇淋提貨券，等於玩樂園最低只要269元，一票雙享受，數量有限、送完為止。

麗寶福容大飯店連假推出雙人房優惠專案，含早餐、雙日暢遊水路雙樂園，加贈天空之夢摩天輪券。（麗寶樂園提供）麗寶福容大飯店連假推出雙人房優惠專案，含早餐、雙日暢遊水路雙樂園，加贈天空之夢摩天輪券。（麗寶樂園提供）

樂園玩累了，走路5分鐘就能入住麗寶福容大飯店，連假期間推出「國定假日FUN遊趣」住房專案，有4人房及雙人房優惠房價，含早餐、雙日暢遊水陸雙樂園，並加贈全台最大天空之夢摩天輪搭乘券；麗寶賽車主題旅店也推出4人房及雙人房優惠房價，可近距離欣賞國際級G2賽道的震撼風光，感受賽車引擎震撼聲，適合熱愛速度與激情的年輕族群，專案限定教師節、中秋節、國慶、光復節連假期間使用。

當日活動不僅是賽車迷的朝聖盛事，亦適合全家大小一同參與。（麗寶樂園提供）當日活動不僅是賽車迷的朝聖盛事，亦適合全家大小一同參與。（麗寶樂園提供）

另外，由和泰汽車主辦的Toyota GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，將於9月27至28日，在麗寶國際賽車場迎來最終站，12位來自不同領域的統規賽車手將在最終3回合爭奪年度總冠軍。賽事不僅競爭白熱化，9/28更邀請豐田章男領軍ROOKIE Racing頂尖賽車手參與台日交流加碼賽事Bonus Race。最終站除了緊張刺激的賽道對決，還結合高規格的音樂舞台，現場將邀請全能唱跳歌手鼓鼓呂思緯、實力創作歌手蕭秉治，以及充滿活力的LuxyGirls美式啦啦隊共同應援。不僅是賽車迷的朝聖盛事，亦適合全家大小一同參與，包含小模型車展售與四驅車組裝體驗、改裝車展、豐富多樣的美食餐車，創造令人難忘的週末派對。更多相關內容詳詢麗寶福容大飯店官網。

