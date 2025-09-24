6間恆春在地特色店家串聯 「半島拾光散策」令人玩味

墾丁凱撒歡迎遊客來場「半島拾光散策」，圖為結合手作烘焙與風格選物的「伯虎在二樓」。（墾丁凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕體驗型旅遊熱潮延燒，旅人期待旅行能成為與在地文化連結的方式，墾丁凱撒大飯店推出「半島拾光散策」企畫，即日起至2026年1月31日，攜手6間在地特色店家，將恆春的風景與店家故事，串聯成一場走進土地的大型策展。凡預訂「拾光旅行」住房專案，雙人成行享優惠價，專案贈半島拾光散策地圖，邀請旅人走入巷弄、咖啡香與人情味中。此外，憑冊還可參與店家集章兌換來店禮，讓旅程多份驚喜。

「蒔嶼咖啡」前身是日治時期留下的古蹟「原恆春郡役所官舍」。（墾丁凱撒大飯店提供）

「春露咖啡」夜晚搖身一變，成為祕境酒吧「春酩Bar」。（墾丁凱撒大飯店提供）

恆春建城150週年，墾丁凱撒邀請旅人循線探訪，體驗小鎮不同的溫度與故事。旅人可從揉合70年老宅光影與烘焙香氣的「伯虎在二樓」出發，到藏身於日治時期「原恆春郡役所官舍」中的甜品店「蒔嶼咖啡」來份手工昭和布丁，再到白天是充滿咖啡香的「春露咖啡」，夜晚則搖身一變成為祕境酒吧的「春酩Bar」點杯創意特調，沉浸於百年小鎮與老屋新生的不同魅力中。

「友時愛碧珠」店名源自於老闆父親「友時」及母親「碧珠」。（墾丁凱撒大飯店提供）

若想體驗民國年代的老派浪漫，則推薦走進洋溢70年代氛圍的「友時愛碧珠」，品嘗以家為靈感的創意台菜。再走訪傳承一甲子佃煮工藝、融入半島食材的「一芳海苔醬&惦佃」，以及以新意詮釋百年糕餅文化的「玉珍香餅店」，讓旅人不只是品味在地，更能將這份風味化作伴手禮帶回家。活動期間，旅人可持半島拾光散策地圖逐一巡訪並蒐集活動戳章，憑冊消費加碼再贈「可麗露」、「招牌素豆花」、「冰淇淋汽水」及「青海苔玫瑰鹽」等限定好禮。

「一芳海苔醬&惦佃」由第4代夫婦延續初心接班，融入半島食材製作。（墾丁凱撒大飯店提供）

墾丁凱撒大飯店總經理郭軒作表示，「半島拾光散策」不僅是住房專案的延伸，更是將旅宿角色轉化為在地策展人，藉由串聯店家故事，鼓勵旅人以不同形式走入在地。未來期望透過長期主題企畫，持續深化旅遊與地方的連結，將度假體驗從飯店場域延展至整個恆春半島。更多相關內容詳詢墾丁凱撒大飯店官網。

