藝術文化

鄉歌也能很搖滾！麥寮鄉重金禮聘董事長樂團獻唱《歡迎來麥寮》

2025/09/25 14:09

麥寮鄉公所10月4日在麥寮社教園區舉辦中秋夜活動，精采可期。（麥寮鄉公所提供）麥寮鄉公所10月4日在麥寮社教園區舉辦中秋夜活動，精采可期。（麥寮鄉公所提供）

〔記者李文德／雲林報導〕為展現鄉內特色，麥寮鄉公所重金禮聘曾為江蕙填詞的陳東賢、金曲樂團董事長樂團獻唱麥寮首支搖滾風鄉歌《歡迎來麥寮》，近4分鐘歌曲呈現當地具有特色的地標，令不少民眾聽了大讚「洗腦又頗富當地特色」，鄉長許忠富表示，10月4日董事長樂團將到麥寮獻唱，精采可期。

「濁水溪的水尾是麥寮，海口有美麗的沙埔佮海鳥......美學館、圖書館、拱範宮、開山媽鬥陣來踅透透，就是咱的麥寮，你若是無聊來麥寮，你若來麥寮袂無聊」短短183字歌詞由陳東賢填詞，經由作曲家余國光譜曲，經由董事長樂團的傳唱，讓整首歌曲多了輕快搖滾風，更穿插著一點RAP節奏介紹美學館、拱範宮等地。

許忠富透露，這是全鄉歷史以來首支鄉歌，也是全台首支搖滾風鄉歌，短短製作3個月時間其實已經重修過8次之多，希望帶給鄉民們截然不同的感受，更希望跳脫以往傳統鄉歌風格，盼用輕快節奏、簡單好記的歌詞帶領民眾認識鄉內著名的地標，也讓大家認識麥寮已有不同的蛻變。

許忠富說，這首鄉歌目前正籌拍MV中，且未來可在大小活動上聽到，就連鄉內獨具特色的麥寮社教園區內也能聽到，希望藉由鄉歌傳頌帶動鄉內更熱絡發展。

另，鄉公所擇定10月4日在社教園區孵化廣場舉辦麥寮中秋夜活動，有火舞表演、夜光小丑秀，更會邀請董事長樂團現場首唱鄉歌，還有多達30輛胖卡餐車市集，讓民眾嗨翻中秋夜。

麥寮鄉歌可連結以下網頁：https://www.facebook.com/watch/?v=652261377402604

董事長樂團將在10月4日在麥寮中秋夜活動獻唱鄉歌。（麥寮鄉公所提供）董事長樂團將在10月4日在麥寮中秋夜活動獻唱鄉歌。（麥寮鄉公所提供）麥寮鄉公所重金禮聘董事長樂團獻唱由陳東賢作詞的搖滾鄉歌《歡迎來麥寮》。（麥寮鄉公所提供）麥寮鄉公所重金禮聘董事長樂團獻唱由陳東賢作詞的搖滾鄉歌《歡迎來麥寮》。（麥寮鄉公所提供）

