北市2標竿公辦都更案 公共藝術傳承地方記憶

斯文里三期整宅的作品《生命的總和》，運用社區常見的綠植，創作出一片枝葉型態的不鏽鋼結合陶土容器及植栽的作品。。（台北市都更處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處在斯文里三期整宅及華榮市場兩處具標竿性的公辦都市更新基地，推動設置公共藝術設置，為社區留下有機可循的脈絡；兩處公共藝術作品日前完成，分別位於大同區「斯文里三期整宅基地」（今斯文首善社區）及士林區「華榮市場基地」（今華榮社會住宅），都蘊含地方文化，也為更新後的社區增添藝術氣息與活力，

都更處自2016年起陸續推動許多公辦都更案，首宗為華榮市場，以及2年半完成整合的首件整宅公辦都更——斯文里三期整宅；為體現公共藝術蘊涵於公辦都更的價值，兩基地成為公辦都更案設置公共藝術首例。

都更處長詹育齊表示，伴隨著老舊建物拆除重建的同時，許多在地居民的集體記憶也逐漸消逝，因此在推動「公辦都市更新」的公共藝術設置計畫時，特別重視如何透過藝術的導入，延續都市脈絡與地方文化，也重視重藝術作品如何融入日常生活，促進原住戶與新住戶的共生與交流。

更新處介紹，斯文里三期整宅的作品《生命的總和》，由共感地景創作有限公司、林暐翔與國立台東大學整合設計與藝術工作室共同創作，呼應原來整宅居住模式、更新後新舊住戶的多元樣態，運用社區常見的綠植為元素，創作出一片枝葉型態的不鏽鋼結合陶土容器及植栽的作品。共感地景代表陳宣誠說，作品表現一片承載與輸送養分的土地，連結著讓植物生長與蔓延的素燒陶器，不僅承載過去人們生活的痕跡，也蘊含邁向未來的生命樣態，如同每一個住進這個社區的個體，共同形成的獨特樣態。

華榮市場基地的作品《一頁》，選用鏽化鋼板，隨著時間展現自然生鏽、斑駁的紋理，體現時間的變化與美感。（台北市都更處提供）

華榮市場基地的作品《一頁》，由藝術家王文心、蘇弘共同創作，作品講述基地的曾經與未來，串連土地、水圳（曾灌溉本地水田的福德洋圳）、田地與家園。作品坐落在基地植栽槽中，王文心以土壤、草坡和植物詮釋這片土地的記憶，並在各區植栽槽運用大量原生植物回應不同時期人們與土地互動的軌跡；蘇弘則將創作過程的當下、環境與感受，化成一座漂浮的金屬雕塑。而選用鏽化鋼板，隨著時間展現自然生鏽、斑駁的紋理，更能體現時間的變化與美感。

華榮市場基地的作品《一頁》，在各區植栽槽運用大量原生植物回應不同時期人們與土地互動的軌跡。（台北市都更處提供）

