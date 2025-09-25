毫芒雕刻家陳逢顯新作〈子彈與金魚〉 以子彈不長眼呼籲和平

世界最小黃金雕刻作品〈子彈與金魚〉登場。（陳逢顯毫芒雕刻館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕毫芒雕刻家陳逢顯有感國際間紛爭不止，戰爭導致無數死亡、難民顛沛流離，他近日推出作品〈子彈與金魚〉，形容子彈不長眼睛，總是造成無謂的傷害，他以微雕工藝結合深刻人道主題，呈現戰爭帶來的殘酷與人性的反思，盼民眾能從作品中感受到和平的重要。

作品〈子彈與金魚〉的主體為一顆以黃金精雕細琢的子彈，尺寸僅長1.1公分、寬0.3公分，這顆金色子彈貫穿一尾金魚，這尾金魚僅有0.8公分長，子彈穿透而過的瞬間，象徵著生命在戰爭中被無情擊碎，宛如被戰火撕裂的人類軀體四散各處，讓人感受到震撼與心痛。

陳逢顯說，作品雕刻耗時50個工作天，使用高倍放大鏡一刀一刻，將細膩的毫芒藝術凝聚在方寸之間，他創作的感觸來自「魚就像人一樣，本來應該自由自在地游動、生活，卻因戰爭而被無情奪走性命」。

他表示，子彈象徵戰爭的冷酷與無情，它不會分辨敵我、不會理解對錯，只會帶來死亡與傷痛，希望透過這件作品，呼籲世人正視戰爭的可怕，願世界能早日充滿和平與愛，讓人們和魚兒一樣能自在生活，而不是在血腥與恐懼中求生。

目前〈子彈與金魚〉已在陳逢顯毫芒雕刻館展出，展覽現場透過放大鏡裝置，讓觀眾能親眼目睹這件小到幾乎不可思議的作品，進而更深刻感受到創作背後的沉重寓意。

