藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

大正町條通商圈推10條藝文走讀路線 邀民眾深入城市文化

2025/09/25 14:24

10條風格迵異的走讀主題，皆由專業導覽老師或在地專家親自引領，讓參與者能從故事、街景到味蕾，全方位感受大正町條通商圈全新的獨特魅力。（中山區大正町條通商圈暨社區發展協會提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市觀光傳播局補助中山區大正町條通商圈暨社區發展協會，即日起至10月14日舉辦「十味旅圖，與狸遊條通」主題活動，透過10條街區特色藝文走讀路線，以店家互動體驗的深度導覽方式，帶領民眾重新認識條通獨特的人文風情與飲食文化。主辦單位規畫10條風格迥異的走讀主題，每場次皆由專業導覽老師或在地專家親自引領，讓參與者能從故事、街景到味蕾，全方位感受大正町條通商圈全新的獨特魅力。



大正町條通商圈暨社區發展協會指出，10條走讀主題，涵蓋多面向的在地文化體驗，其中包括展現夜間魅力的「台日微醺夜」、品味優雅生活的「時光下午茶」、探索在地風味的「米其林必比登美食巡禮」、追溯歷史風華的「條通時光機」，以及台北攝影學會的「跟著攝影師手機拍照去」等精采走讀路線，報名參加走讀活動的民眾，除了可享受特色店家提供的美食點心體驗，還可獲得養生會館9折按摩折價券、店家隨機加碼好禮，以及專屬集章地圖。

大正町條通商圈暨社區發展協會表示，活動期間即日起至11月7日，凡於大正町條通商圈合作店家任一消費，即可蒐集專屬狸貓印章，蓋印集點，集滿4枚印章即可至舞齡咖啡館兌換抽獎券，獎品包括 iPhone 16 Pro、閨蜜專屬傳明酸熊果素瞬白奇蹟、袖珍茶葉組、環保餐具等多項豐富好禮。同時，活動還舉辦「環保購物袋拍照打卡抽好禮」，只要於商圈景點或特色店家，攜帶環保購物袋拍照打卡並上傳至指定平台，即有機會參加抽獎。

大正町條通商圈暨社區發展協會理事長吳美瑩表示，本次系列活動不僅是文化探索，更呼應「減塑、重複使用」的環保理念，鼓勵民眾搭乘大眾運輸到條通，以實際行動支持永續生活。主辦單位誠摯邀請大家共同參與，深入記錄與分享條通獨特風華與人文魅力。線上報名時間為即日起至10月9日，每場次限額20人。



