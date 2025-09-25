自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南中西區圖書館推巨型大書 邀市民一起來故事接龍

2025/09/25 14:30

台南中西區圖書館舉辦《聽說 臺南》故事接龍活動，邀請市民朋友共同接龍創作屬於台南的城市故事。（記者蔡文居攝）台南中西區圖書館舉辦《聽說 臺南》故事接龍活動，邀請市民朋友共同接龍創作屬於台南的城市故事。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南府城今年建城300年，中西區圖書館特別製作長160公分、高110公分的大書，舉辦《聽說 臺南》故事接龍活動，邀請市民朋友共同接龍創作屬於台南的城市故事，共創時間至今年12月底，未來將展示典藏於中西區圖書館。

中西區圖書館今（25）日為《聽說 臺南》故事接龍活動揭開序幕。（記者蔡文居攝）中西區圖書館今（25）日為《聽說 臺南》故事接龍活動揭開序幕。（記者蔡文居攝）

中西區圖書館今天舉行《聽說 臺南》故事接龍活動記者會，公開亮相大故事書，並由中西區長蔡佳甫書寫故事開頭、藝術家張駿業畫上插畫為活動揭開序幕，即日起至12月將於中西區圖書館2樓櫃台前方開放市民朋友一同來共創故事。

蔡佳甫表示，這本空白的大書，提供市民一個共創的平台，我們不寫歷史，我們寫生活，不論是一段真實的生活記憶、一幅腦海中的畫面，或是在散步途中聽來的「聽說」，都能成為故事接龍的一部分，希望每位參與者都能從前一位創作者的文字或畫作延續下去，讓台南的故事一頁一頁慢慢生成。

台南中西區圖書館特別製作長160公分、高110公分的巨型故事書。（記者蔡文居攝）台南中西區圖書館特別製作長160公分、高110公分的巨型故事書。（記者蔡文居攝）

中西區公所表示，大小朋友都能參與故事接龍的創作，歡迎有興趣參與共創的朋友即日起可至中西區圖書館櫃台借用畫筆，每人限寫2至3行或畫1個畫框，完成後可至櫃台領取「作者牌」簽名，貼於故事封底，成為這本故事書的作者之一，本次共創的故事書完成後將展示典藏於中西區圖書館，為台南留下獨一無二、擁有共同記憶的城市故事。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應