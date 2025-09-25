台南中西區圖書館推巨型大書 邀市民一起來故事接龍

台南中西區圖書館舉辦《聽說 臺南》故事接龍活動，邀請市民朋友共同接龍創作屬於台南的城市故事。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南府城今年建城300年，中西區圖書館特別製作長160公分、高110公分的大書，舉辦《聽說 臺南》故事接龍活動，邀請市民朋友共同接龍創作屬於台南的城市故事，共創時間至今年12月底，未來將展示典藏於中西區圖書館。

中西區圖書館今（25）日為《聽說 臺南》故事接龍活動揭開序幕。（記者蔡文居攝）

中西區圖書館今天舉行《聽說 臺南》故事接龍活動記者會，公開亮相大故事書，並由中西區長蔡佳甫書寫故事開頭、藝術家張駿業畫上插畫為活動揭開序幕，即日起至12月將於中西區圖書館2樓櫃台前方開放市民朋友一同來共創故事。

蔡佳甫表示，這本空白的大書，提供市民一個共創的平台，我們不寫歷史，我們寫生活，不論是一段真實的生活記憶、一幅腦海中的畫面，或是在散步途中聽來的「聽說」，都能成為故事接龍的一部分，希望每位參與者都能從前一位創作者的文字或畫作延續下去，讓台南的故事一頁一頁慢慢生成。

台南中西區圖書館特別製作長160公分、高110公分的巨型故事書。（記者蔡文居攝）

中西區公所表示，大小朋友都能參與故事接龍的創作，歡迎有興趣參與共創的朋友即日起可至中西區圖書館櫃台借用畫筆，每人限寫2至3行或畫1個畫框，完成後可至櫃台領取「作者牌」簽名，貼於故事封底，成為這本故事書的作者之一，本次共創的故事書完成後將展示典藏於中西區圖書館，為台南留下獨一無二、擁有共同記憶的城市故事。

