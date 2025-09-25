自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

八仙山遊樂區竹構藝術公廁屢獲大獎 成打卡亮點

2025/09/25 14:31

八仙山「沐竹軒」公廁，以國產竹材孟宗竹桁架構築成半開放式屋頂，搭配透光中空板，明亮通暢。（記者張軒哲攝）八仙山「沐竹軒」公廁，以國產竹材孟宗竹桁架構築成半開放式屋頂，搭配透光中空板，明亮通暢。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕林業及自然保育署台中分署為改善公廁環境，重新整建八仙山國家森林遊樂區內3座竹藝特色公廁及1座森林療癒休憩場所，利用國產竹材及獨特空間設計，結合自然景觀特色，去年榮獲內政部建築研究所淨零建築卓越獎、今年再獲高雄市建築經營協會「建築園冶獎」、「評審特別獎」、「零碳永續特別獎」3項殊榮，成為遊客到訪八仙山參觀的亮點。

林業署於去年整建完成八仙山的3座竹藝特色公廁及1座森林療癒休憩場所，坐落於園區內主要遊憩範圍內，新穎優美的建築造型，打破既有公廁的刻板印象，自啟用以來深獲遊客好評，在十文溪邊的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂構築，如一葉輕舟般輕盈地漂浮著，搭配質樸夯土外牆，創造宜人的半戶外空間，讓如廁的遊客另有一番舒適、潔淨的體驗。

坐落十文溪邊的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂構築，如一葉輕舟般輕盈的漂浮著。（記者張軒哲攝）坐落十文溪邊的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂構築，如一葉輕舟般輕盈的漂浮著。（記者張軒哲攝）

在溪畔設置的竹藝休憩平台「竹泊」，12公尺大跨距弧形棚架，透過孟宗竹交叉編織，支撐起完美的弧形屋面，遊客駐足其中，可以聆聽溪流水聲、欣賞溪谷景觀、放鬆深呼吸，以五感體驗森林療癒。

遊客中心下方公廁「迎竹軒」，以波浪弧型竹天花，呈現竹藝的柔美，搭配原民圖騰竹編網隔屏，當戶外斜射的光線，透過隔屏使整體氛圍柔和，既保有隱私也保持空氣流動性；綠色走廊上方「沐竹軒」公廁，以國產竹材孟宗竹桁架構築成半開放式屋頂，搭配透光中空板，使廁所空間能充滿明亮宜人的日光與綠意。

