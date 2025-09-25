翠玉白菜的螽斯變小雞莎莉？ 現身日本最大旅展萌翻

LINE FRIENDS與故宮聯名推出的超人氣IP文創公仔現身日本旅展。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮與交通部觀光署合作，首次參加日本最大旅展Tourism EXPO Japan，今（25）日於台灣館揭幕，以創院百年文創商品為展覽特點，包括2026故宮大月曆及桌曆、與三麗鷗及LINE FRIENDS等品牌聯名商品，其中， LINE FRIENDS與故宮聯名推出的超人氣IP文創公仔，翠玉白菜的螽斯變小雞莎莉，萌翻全場。

故宮表示，此次參展以故宮精選文物〈清余省百蝶圖〉，象徵「故宮百歲」及「福如迭至」寓意，祝福參展民眾好運不斷、幸福綿延。而故宮知名典藏文物與可愛IP結合，將深厚的藝術底蘊轉化為兼具實用與美學價值的生活用品，讓故宮文物以嶄新面貌走入大眾生活。

這一系列名為「穿越故宮」的玩具公仔，是為慶祝故宮百年特別打造，由熊大、兔兔與與莎莉等，搭上時光機，以唐、宋、元、明、清裝扮現身，代表清代的〈翠玉白菜〉，結合小雞莎莉，成為最具人氣的典藏款。

故宮專區特別展出2026故宮大月曆及桌曆、品牌聯名商品等。（故宮提供）

