自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

翠玉白菜的螽斯變小雞莎莉？ 現身日本最大旅展萌翻

2025/09/25 14:58

LINE FRIENDS與故宮聯名推出的超人氣IP文創公仔現身日本旅展。（故宮提供）LINE FRIENDS與故宮聯名推出的超人氣IP文創公仔現身日本旅展。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮與交通部觀光署合作，首次參加日本最大旅展Tourism EXPO Japan，今（25）日於台灣館揭幕，以創院百年文創商品為展覽特點，包括2026故宮大月曆及桌曆、與三麗鷗及LINE FRIENDS等品牌聯名商品，其中， LINE FRIENDS與故宮聯名推出的超人氣IP文創公仔，翠玉白菜的螽斯變小雞莎莉，萌翻全場。

故宮表示，此次參展以故宮精選文物〈清余省百蝶圖〉，象徵「故宮百歲」及「福如迭至」寓意，祝福參展民眾好運不斷、幸福綿延。而故宮知名典藏文物與可愛IP結合，將深厚的藝術底蘊轉化為兼具實用與美學價值的生活用品，讓故宮文物以嶄新面貌走入大眾生活。

這一系列名為「穿越故宮」的玩具公仔，是為慶祝故宮百年特別打造，由熊大、兔兔與與莎莉等，搭上時光機，以唐、宋、元、明、清裝扮現身，代表清代的〈翠玉白菜〉，結合小雞莎莉，成為最具人氣的典藏款。

故宮專區特別展出2026故宮大月曆及桌曆、品牌聯名商品等。（故宮提供）故宮專區特別展出2026故宮大月曆及桌曆、品牌聯名商品等。（故宮提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應