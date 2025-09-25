自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林國際偶戲節登場！TRASH、婁峻碩將熱力開唱

2025/09/25 16:06

偶戲節系列活動「金掌獎」已熱鬧開鑼。（記者李文德攝）偶戲節系列活動「金掌獎」已熱鬧開鑼。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕第23屆雲林國際偶戲節即日起至10月12日規畫63團、65場演出，其中10月10日開幕音樂會邀請金曲樂團「TRASH」、當紅偶像婁峻碩等人獻唱，更有日、韓、美等國家偶戲團演出，此外金掌獎頒獎典禮更邀請新科金曲台語歌后李竺芯演唱，活動精采可期。

雲林國際偶戲節即日至10月12日有63團共65場演出，10日更有TRASH、婁峻碩將熱力開唱。（記者李文德攝）雲林國際偶戲節即日至10月12日有63團共65場演出，10日更有TRASH、婁峻碩將熱力開唱。（記者李文德攝）

今（25）縣府舉辦開幕記者會，副縣長謝淑亞、議長黃凱、立委張嘉郡、文觀處長陳璧君等人揭開拼布大師周秀惠為雲林國際偶戲節創作的主視覺拼布，象徵活動正式起跑。

陳璧君表示，今年偶戲節主題為「超越偶」，除創造「偶巴」形象IP，9月22至28日金掌、青年金掌12團飆偶藝，10月1至5日更有40個校園布袋戲社團競逐「小金掌獎」；10月10日起進入主要活動，首先在布袋戲館舉辦Cosplay大賽，晚間更有偶戲節重頭戲開幕音樂會。

陳璧君說，此次開幕音樂會邀請許富凱、黃小琥、TRASH、婁峻碩等人氣藝人與偶戲團聯手合作演唱，一起最強的藝術饗宴。11日「超越偶戲台」，集結2大天團「藝想台灣」和「創造焦點」演出外，更有日、美、韓、哥倫比亞的偶戲團演出，其中會有出現的一人劇場的日本偶劇，每場3至5分鐘演出，僅開放讓1名觀眾觀賞，是非常難得的觀賞形式，12日金掌獎頒獎典禮更是邀請李竺芯獻唱，活動精采可期。

文觀處表示，目前布袋戲館舉辦的霹靂布袋戲特展，10月10日也將舉辦第二檔期 《聖道流光：霹靂傳奇群像》，眾多膾炙人口的人氣角色葉小釵、狂刀、劍君等都將展出。

謝淑亞表示，10月雲林精采滿檔，除了國際偶戲節，2025全國運動會、國際農機展都將於下月陸續上場，10月遊雲林正是時候。

