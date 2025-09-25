自由電子報
藝文 > 即時

文策院新任院長王敏惠：以商業化為核心 推動文化內容產業系統支持

2025/09/25 15:59

文策院院長王敏惠。（記者董柏廷攝）文策院院長王敏惠。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院今（25）日舉行媒體茶敘，由新任院長王敏惠與董事長王時思出席與媒體對談。王敏惠強調，未來3年內，希望透過自己多年來在財務與文化投資領域累積多年的專業，協助文策院在投資決策上朝向更商業化、更貼近市場與產業需求的方向前進。

王敏惠長年投入文化內容投資，曾任資誠會計師事務所副總經理，參與國發基金文創投資計畫評審與文策院財務輔導。她表示，台灣內容產業以中小規模為主，「資本額500萬元以下占比逾8成，微型早期公司為主。」營運體質與管理能量受限，且以專案募資為主，「成果與資源難以累積」。在高度國際競爭與受眾習慣快速轉變下，文策院將把「商業化」作為核心路徑，透過投資機制與市場導向，協助業者產出貼近觀眾的作品並擴大通路。

談到3年方向，王敏惠提出五項重點：第一，「大小分流」，依產業成熟度與規模配置不同資源；第二，強化投資評估與政策銜接，「既然要產業化與規模化，投資與輔導就要更對接市場、以商業計畫說話」；第三，把散點資源「從點連成線，進而形成面」，如人才培訓、內容孵化、國際曝光、募資銜接，形成系統支持；第四，鏈結民間資本與大企業參與，國發基金採「相應對投」；第五，在資源有限下「聚焦排序、有效分配」，提升管理與執行效率。

對於外界關注投資績效與風險的關切，她說明內容產業具高獨特性與高風險，國際成功亦仰賴長期累積；文策院角色一方面扶植產業、另一方面持續優化投資流程與風險管理，「讓早期與微型公司逐步適應市場規則」。她並強調建立「產製制度」與公司治理，透過製作委員會引入平台、發行、行銷等專業，「降低單案風險，說服投資人」。

董事長王時思則補充，投資成效「需要時間」；台灣產業結構以中小企業為主，相較國際多為行銷或平台主導，體質與工作流程需調整，未來將把案件管理紀錄與後續申請「連動」，以建立財務與報表紀律。

在國際化策略上，王敏惠表示，將由既有的「單點協助」擴展為「線的策略銜接」再到「面的系統支持」，持續推動國際合資合製、鏈結海外資金與人才交流、拓展通路與市場行銷，「文策院身為台灣內容產業的重要推手，要連結政策，匯聚關鍵資源、補足產業發展缺口，讓產業走得更穩、更好。」

此外，被問及如何讓85%微型公司真正跨入資本市場、而非停留在單點階段，王敏惠表示，將從3面向著手：一是以商業化為軸，建立可重複的產製與財務治理門檻；二是設計「分級工具」與「分流路徑」，讓早期團隊有練習場，成熟團隊有投資管道；三是強化與大企業、金融與通路端合作，讓資金與市場在專案初期即介入。

至於近期內容受眾的「典範轉移」議題，王敏惠則說明，文策院正與業者、同仁討論「從投資或其他面向如何對接新媒體內容」，評估更貼近受眾與平台的支持模式。針對既有MOU，院方已盤點進度，陸續落實課程交換、合製與市場開拓等項目；資源面則將「輔導組與菁英組」分流，前者提供單點資源練習累積，後者朝商業化與回收目標推進。

