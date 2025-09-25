《魷魚遊戲》等熱門韓劇視效公司創辦人將登台 為文化科技大會開講

「虛擬製作新勢力」講者之一WESTWORLD創辦人暨執行長Daniel Son。（高雄市政府、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025TTXC台灣文化科技大會將於10月10日至26日舉辦，以「AI共創×內容新經濟」為主題，在高雄駁二藝術特區盛大展演，並於21日至26日規劃「產業週」，以促進國際文化科技產業鏈接；今年還將於10月22、23日在高雄Pinway駁二八號倉庫，首辦文化科技國際研討會。

文化部表示，今年「產業週」共有超過30場產業交流活動，涵蓋AI、XR、虛擬製作、沉浸內容與文化體驗專業等，邀請近百位國內外產業人士共襄盛舉。而為期2日的研討會則共有6場專題對談，旨在因應全球生成式AI浪潮，聚焦影視特效、沉浸式內容、IP應用娛樂與創新場域營運等關鍵議題，邀請國內外重量級講者齊聚交流。

文化部指出，受邀講者陣容扣合近期文化科技動態，包括製作Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》及《淚之女王》VFX（視覺效果）韓國公司Westworld Studio創辦人Daniel Son、世界三大視效巨擘之一Wētā FX執行長謝安、轉譯熱門IP《鬼滅之刃》結合VR技術遊樂設施日本環球影城AR/VR創意體驗總監Arif Khan，以及曾與凡爾賽宮和奧賽美術館合作的VIVE Arts節目總監Samantha King等文化科技先行者，透過專業交流與國際對話。

2025TTXC_國際研討會10月22日議程。（高雄市政府、文化部提供）

2025TTXC_國際研討會10月23日議程。（高雄市政府、文化部提供）

