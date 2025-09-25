史上最年輕柴賽大提琴金獎得主 馮勇智10月單挑6首巴赫無伴奏

大提琴家馮勇智將於10月訪台演出巴赫 無伴奏大提琴組曲。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柴科夫斯基國際音樂大賽大提琴組金獎得主馮勇智（Zlatomir Fung），以其細膩深沉的音樂語彙、穩健成熟的台風及令人屏息的技巧，迅速成為當今國際舞台最閃耀的大提琴家。他將於10月下旬訪台，以北、高2場音樂會，演完巴赫6首無伴奏大提琴組曲。

擁有華人與保加利亞血統的馮勇智，今年才26歲，但他早在2019年，就於第16屆柴科夫斯基國際音樂大賽中榮獲首獎，成為史上最年輕的大提琴類別得主、茱莉亞音樂院最年輕的大提琴教授、也是美國人自1974年以來首位在此類別獲此殊榮的音樂家。

此次訪台以雙城計畫單挑巴赫無伴奏大提琴組曲，詮釋其中的聲境萬象，主辦新象藝術負責人樊曼儂表示，馮勇智是繼馬友友之後，她最看好的大提琴家，年紀雖輕，卻有相當成熟的智慧，兼容並蓄的文化視野與深邃演奏風格，相信可在2場演出中，構築出一場孤聲中對世界的凝視。

10月27日在台北國家音樂廳演出第1、5、6號作品；28日在衛武營演出第2、3、4號作品，詳詢OPENTIX。

