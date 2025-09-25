笑容與淚光交織！九歌現代少兒文學獎頒獎典禮見證創作力量

九歌少兒文學獎決審委員張嘉驊（左起）、得獎者陳鼎斌、得獎者巫佳蓮、九歌出版社社長蔡澤玉、文化部政務次長李靜慧、得獎者范芸萍、九歌現代少兒文學獎評審委員代表陳安儀等人合影。（九歌提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由九歌文教基金會主辦的第33屆現代少兒文學獎贈獎典禮今（25）日在紀州庵文學森林舉行。現場有、評審代表暨閱讀寫作老師陳安儀、決審委員張嘉驊以及兒童文學學者邱各容等學者作家出席，與會來賓共同見證國內少兒文學的重要時刻。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，近來花蓮水災新聞畫面中看到幼童獲救，讓她聯想到本屆頒獎典禮的主題「原來生命的掙扎」，正是笑容與淚光交織的體會。她感謝九歌基金會長年投入少兒文學獎的推廣，也強調文化部會持續支持此領域的創作，期盼台灣能有更多屬於在地的少兒文學作品。

本屆首獎由巫佳蓮以作品《青春遊樂園》獲得，其結合自身學生與教師的經驗，呈現青少年在成長過程中如何面對與享受當下。評審認為，故事兼具童趣與反思，展現她在少兒小說書寫上的持續突破。

九歌少兒文學出版作品。（九歌提供）

評審獎由范芸萍的《搖滾衝浪》獲得。她是九歌少兒文學獎的常客，這次以第6度獲獎紀錄再度受到矚目。作品以大海為背景，透過一名少女的成長故事，描繪運動與生命經驗的結合。范芸萍希望藉此引發更多人關注衝浪運動的發展，也拓展少兒文學題材的多樣性。

推薦獎則由年紀最輕的得主陳鼎斌拿下，他的作品《四月的木棉花開了》是自我化身的書寫。他坦言，這是自己一直想挑戰的題材，藉由勇敢書寫讓角色承載追求與心境，展現新世代創作者的想像力。

九歌文教基金會指出，現代少兒文學獎是台灣唯一持續舉辦的少兒文學獎，自創立以來已出版逾兩百部少兒小說，每年舉行的贈獎典禮是國內兒童文學的重要活動。今年參賽作品題材集中在校園生活，創作者透過推理筆法或跳脫傳統的表達方式，探討不同議題。評審期盼未來少兒小說能更回歸敘事核心，以文字本身的張力帶來更多可能。

