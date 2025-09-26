復刻眷村飲食文化 特展「心窗」北投登場

模型再現眷村家常菜，「心窗」特展即日起在中心新村登場。（中心新村提供）

〔蔡佩盈／台北報導〕台北北投中心新村特展「心窗」系列，以北投區13處眷村為主題，一年一期共3期，透過訪談與實地走訪，以原住戶的口述記憶、文物和老照片為材料，展出各村的生活記憶。今年展覽對象為大屯新村、健行新村、華夏一村、福興新村、實踐一村、慈光五村、婦聯三村等7村，今（26）日起在中心新村登場。

展覽「心窗：閃爍微光印象的相憶之窗」，特別復刻眷村的家常料理，呈現眷村飲食文化與人情。如福興新村的李媽媽，是街坊鄰里口中人人稱讚的好手藝，她的「什錦菜」尤為經典。這道菜中每一樣食材都得切絲，獨立翻炒至香氣釋放，再將10樣菜拌合，菜香與油香交織成一道色香味俱全的佳肴，成為眷村圓滿如意的象徵。

在李家的餐桌上，還有一道從父親故鄉延續而來的味道，李伯伯是江西人，當地有一種傳統料理名為「蛋菇」。早年他們家仍保留著親手製作的習慣，這道菜肴將調味後的蛋液灌入腸膜中，煮熟後切段，蛋液自然綻開，形如蘑菇，模樣可愛。

另透過藝術系學生的創作轉譯，將眷戶的記憶轉化為富含情感的藝術創作，製成12座故事箱，承載歷史故事縮影，讓那些深埋於歲月的人事，再現於民眾眼前。展覽即日起至明年9月27日，免費參觀。

