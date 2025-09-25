自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

親子趁連假10月底前遊佐登妮絲城堡 兒童免費入園再送彩繪熊吊飾DIY

2025/09/25 20:58

嘉義大埔美佐登妮絲城堡活動延長至10月底，12歲以下孩童免費入園、送彩繪熊吊飾DIY。（佐登妮絲城堡提供）嘉義大埔美佐登妮絲城堡活動延長至10月底，12歲以下孩童免費入園、送彩繪熊吊飾DIY。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕為迎接9至10月連假親子出遊潮，嘉義大埔美佐登妮絲城堡歡慶集團36週年活動，特別加碼延長至10月底，全票200元入園加贈入園禮（價值390元，包括市價290元產品以及2張50元餐廳餐飲抵用券），12歲以下孩童除可免費入園，還能免費領取市價250元的彩繪熊吊飾DIY課程，加上城堡內的體驗活動樣樣都有，從拍照、美食、美膚一次滿足，是親子共遊的理想首選。

融合健康活力、觀光美景與娛樂趣味的「大林城堡健走馬拉『鬆』」，由大林國中樂旗隊表演開場。（佐登妮絲城堡提供）_融合健康活力、觀光美景與娛樂趣味的「大林城堡健走馬拉『鬆』」，由大林國中樂旗隊表演開場。（佐登妮絲城堡提供）_

10月24日「大林城堡健走馬拉『鬆』」，巨型佐美喵、超人氣佐美貓家族將驚喜現身。（佐登妮絲城堡提供）10月24日「大林城堡健走馬拉『鬆』」，巨型佐美喵、超人氣佐美貓家族將驚喜現身。（佐登妮絲城堡提供）

獨一無二的城堡健走「大林城堡健走馬拉『鬆』」，將於10月24日在佐登妮絲城堡前廣場盛大舉辦，串聯佐登妮絲、老楊方城市、歐樂沃築夢城堡與蓋婭莊園4大景點，打造6.4公里健走賽道。活動報名熱度高漲，首波名額瞬間秒殺，10月24日現場仍開放限量報名（不含物資包），逾時不候，機會難得。當天除健走之外，超人氣佐美貓家族也將驚喜現身炒熱氣氛，帶來滿滿歡笑與活力。

佐登集團全台門市同步推出歡慶36週年優惠及抽獎活動。（佐登妮絲城堡提供）佐登集團全台門市同步推出歡慶36週年優惠及抽獎活動。（佐登妮絲城堡提供）

此外，慶祝品牌36週年，佐登集團全台門市同步推出多重優惠活動，提前搶跑百貨週年慶檔期，讓消費者不用等百貨就能享受最強回饋，有指定明星課程推出「買10+1堂」方案、限時新品優惠價最低59折，再享精美「36週年紀念愛妮包」1個（數量有限，售完為止）；門市單筆消費滿額可獲得1張好運刮刮卡，百分百中獎機率、單筆產品消費滿額享1次抽獎資格，獎項包含iPhone17、Gogoro電動機車與多項名牌精品。更多相關訊息詳詢佐登妮絲城堡官網。

