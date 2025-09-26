自由電子報
白晝之夜11月登場 蔣萬安直言反映不如以往 要文化局思考回歸核心精神

2025/09/26 14:20

台北市每年舉辦白晝之夜，不過台北市長蔣萬安指出，有年輕朋友向他反映，這幾年白晝之夜在時間跟場地的規模上，感覺有縮短和下降的趨勢。圖為2024年白晝之夜。（資料照）台北市每年舉辦白晝之夜，不過台北市長蔣萬安指出，有年輕朋友向他反映，這幾年白晝之夜在時間跟場地的規模上，感覺有縮短和下降的趨勢。圖為2024年白晝之夜。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市文化局每年舉辦白晝之夜活動，以跨夜、全民參與及藝術共享為核心精神，今年11月將於圓山登場。不過，近年屢有民眾反映白晝之夜「變無聊了」，台北市長蔣萬安在市政會議中也直言，有年輕朋友反映場地、時間規模方面，感覺有縮短、下降的趨勢，請文化局未來規畫，要思考回歸白晝之夜核心精神，也展現台北夜經濟潛力。

白晝之夜有3項核心精神，包括跨夜、全民參與及藝術共享，活動當中透過音樂、各項展演、裝置藝術，讓台北市展現夜晚的創意跟活力，讓民眾不僅觀賞藝術，甚至可以參與創作。

蔣萬安表示，這次主題「Hi Story」呼應台北的城市記憶，選定圓山、舊兒童樂園這些場域，最能喚起五、六年級生的共鳴，要思考如何讓年輕世代也能夠理解這段記憶，不只是再現歷史，也要翻譯歷史，現場互動、數位工具上，都要有世代差異化的設計。

他也直言，去年在大安森林公園參加白晝之夜，有很多年輕朋友向他反映，這幾年白晝之夜在時間、場地規模方面，有縮短及下降的趨勢，要求文化局未來在規畫上，要思考如何回歸白晝之夜的核心精神，找回最初的活動願景，藝術作品應強化設置、與活動主軸有關，作品位置的標示、說明、演出時刻都要清楚。

蔣萬安也要求相關單位，活動前要再次盤點跟確認，讓場館人員知道活動的資訊，尤其舊兒童樂園及圓山坑道這些久未開放的地方，相關指標也要夠多、夠清楚，並且提供民眾觀展的建議路線及相關攻略，並針對現場人流加強管制引導。

