自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

獨家》黃國昌遭爆狗仔偷拍疑雲 涉公媒記者 《中央社》回應

2025/09/26 13:21

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕對於民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮狗仔跟拍特定對象的疑雲，今（26）日《鏡報》加碼爆料，黃國昌確實透過吹哨者協會長期指揮一組狗仔，並由長期在《民報》撰寫獨家新聞的記者「蕭依依」負責召集，而「蕭依依」就是現仍任職於某公營媒體的S姓記者。

由於《鏡報》並沒有明確點出S姓記者是誰，媒體間盛傳是現任《中央社》主跑北檢的記者。據了解，《中央社》在2年前就已收到檢舉，也有舉出具體案例，卻都查不出直接證據，但確實留下一些記錄。

對此，《中央社》社長胡婉玲表示，她自任職《中央社》以來，未曾接獲任何投訴，她認為，對於大家瘋傳這麼多訊息，關鍵還是必須有人出來舉證是誰，才能找當事人，「否則我們現在任意啟動對一個人的調查，我們還是要符合程序。」

不過，胡婉玲也坦承，《中央社》今天內部已先開過一次人事室的初步會議，胡婉玲強調，後續事宜，《中央社》還是會依法依程序進行，勿枉勿縱。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應