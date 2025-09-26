獨家》黃國昌遭爆狗仔偷拍疑雲 涉公媒記者 《中央社》回應

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕對於民眾黨主席黃國昌遭爆長期指揮狗仔跟拍特定對象的疑雲，今（26）日《鏡報》加碼爆料，黃國昌確實透過吹哨者協會長期指揮一組狗仔，並由長期在《民報》撰寫獨家新聞的記者「蕭依依」負責召集，而「蕭依依」就是現仍任職於某公營媒體的S姓記者。

由於《鏡報》並沒有明確點出S姓記者是誰，媒體間盛傳是現任《中央社》主跑北檢的記者。據了解，《中央社》在2年前就已收到檢舉，也有舉出具體案例，卻都查不出直接證據，但確實留下一些記錄。

請繼續往下閱讀...

對此，《中央社》社長胡婉玲表示，她自任職《中央社》以來，未曾接獲任何投訴，她認為，對於大家瘋傳這麼多訊息，關鍵還是必須有人出來舉證是誰，才能找當事人，「否則我們現在任意啟動對一個人的調查，我們還是要符合程序。」

不過，胡婉玲也坦承，《中央社》今天內部已先開過一次人事室的初步會議，胡婉玲強調，後續事宜，《中央社》還是會依法依程序進行，勿枉勿縱。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法