藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「龜眷留聲機－唱出自己的故事」透過音樂認識眷村

2025/09/26 14:13

「龜眷留聲機－唱出自己的故事」展覽在龜山眷村故事館展出。（桃園市政府提供）「龜眷留聲機－唱出自己的故事」展覽在龜山眷村故事館展出。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山眷村故事館即起到明年1月25日推出「龜眷留聲機－唱出自己的故事」展覽，透過典藏的黑膠唱片，讓民眾了解眷村多元的音樂風貌，不論是流行歌曲、地方小調，都映照出眷村居民的生活與心境。

「龜眷留聲機－唱出自己的故事」展覽在龜山眷村故事館展出。（桃園市政府提供）「龜眷留聲機－唱出自己的故事」展覽在龜山眷村故事館展出。（桃園市政府提供）

「龜眷留聲機－唱出自己的故事」展覽以「音樂」為核心，盼用館藏黑膠唱片串連眷村居民的生活記憶，桃園市政府文化局表示，對於眷村居民而言，這些歌聲承載著家庭、鄰里、友情、愛情等回憶，是最真實的生活聲音，相信展覽能讓民眾在旋律裡感受到眷村日常的情感厚度。

龜山眷村故事館還將展覽現場打造為「復古KTV」的空間，重現眷村居民熟悉的休閒場景，民眾走進展場將會彷彿置身早年音樂動人的生活場景，文化局提醒，「龜眷留聲機－唱出自己的故事」即起展出到明年1月25日，每週一休館，相關資訊可洽詢「龜山眷村故事館臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/gueishanfamily）」。

