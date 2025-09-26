自由電子報
藝文 > 即時

基隆潮藝術今開展 19組藝術創作展現「山、海、城」魅力

2025/09/26 20:32

進入第10年的基隆潮藝術今（26）日開展，展期到10月26日，共有19組藝術創作在基隆各地呈現，圖為阿根納造船廠遺構旁的光獸。（記者俞肇福攝）進入第10年的基隆潮藝術今（26）日開展，展期到10月26日，共有19組藝術創作在基隆各地呈現，圖為阿根納造船廠遺構旁的光獸。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕進入第10年的基隆潮藝術今（26）開展，展期到10月26日，以基隆「山、海、城」3大區域為主軸，串連戶外19組創作，由國內外15組藝術家團隊展出雕塑、裝置、聲光與行為藝術等作品，從基隆城際轉運站、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓到阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等，讓藝術走進市民生活，打造無牆美術館。活動詳情可上「基隆潮藝術」官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

基隆潮藝術今日開展，基隆市副市長邱佩琳（圖中）與議長秘書楊文河（右2）、文觀局長江亭玫（右1）與韓國策展人姜帝旭（左1）、台灣策展人陳晞（左2）合影。（記者俞肇福攝）基隆潮藝術今日開展，基隆市副市長邱佩琳（圖中）與議長秘書楊文河（右2）、文觀局長江亭玫（右1）與韓國策展人姜帝旭（左1）、台灣策展人陳晞（左2）合影。（記者俞肇福攝）

策展團隊表示，基隆獨特的港口文化與歷史縱深，使其成為探討「流動性」此一當代命題的絕佳場域，讓藝術不僅是美學的展現，更是思辨與對話的媒介，完美結合了藝術性與觀光價值。由台灣策展人陳晞與韓國策展人姜帝旭聯手，引入國際視野，藉由藝術的力量，開啟基隆與世界的對話。

今年的作品形式多元，涵蓋行為表演、空間裝置、新媒體、雕塑、繪畫與影像等創作，從18公尺高的巨型氣囊裝置到僅5公分的生物藝術作品不等，呈現出藝術家從微觀到宏觀、從歷史到未來的多層次視角，探索基隆城市文化的「流動性」，在空間、自然與歷史之間激盪出想像與對話。

基隆市副市長邱佩琳表示，近年基隆的城市景觀在蛻變，基隆塔的豎立、信二防空洞的整建，以及中山陸橋的修復，都是市民有感的都市規畫。2025年潮藝術有許多藝術家以其獨到的眼光，與這些城市建設展開深刻對話。

