原來〈割麥〉是幻想 廖繼春名畫逾50年美麗的誤會

廖繼春1967年的作品〈幻想〉。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館推出一項新的展覽「文物默默．歷史MURMUR—典藏台灣美術作品修護展」，不僅知識濃度高，引人入勝，裡面還有許多有趣的故事，比如廖繼春作於1967年的一幅名畫，竟被叫錯名字超過50年，怎麼發現的呢？

史博館表示，「文物默默」展呈現史博館修護的台灣美術作品，年代橫跨台灣清領時期、日治時期與二次大戰後的藝術創作，透過「藝術史拼圖」、「保存與科學之鑰」、「修護師的處方箋」3單元，呈現藝術作品透過修護打開更寬廣的視界，廖繼春即為其中有趣的案例。

〈幻想〉一度被誤標名為〈割麥〉，但在修護過程中，發現這張標籤上的殘字，經多方比對與仔細研究，終於找回本名。（史博館提供）

史博館說明，廖繼春這件1967年的作品，過去展出時品名都標示為〈割麥〉，後來於2019年修護過程中，在背面發現1張字跡模糊的手寫標籤殘字，2張點驗標籤與1張西班牙文的展覽標籤，從標籤殘字約略僅可辨識出畫作名稱2字的各一部分。

因1969年史博館曾邀請廖繼春參展馬德里西班牙當代藝術博物館的展覽，經館方人員比對圖錄後，發現畫作名稱其實是〈幻想〉，也符合標籤殘字上可判讀的內容，因此，到了2023年再展出時，便正式發表畫作原名是〈幻想〉。

這個驚喜的發現，也讓人莞爾笑稱，「原來割麥是幻想」。

