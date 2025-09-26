自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

原來〈割麥〉是幻想 廖繼春名畫逾50年美麗的誤會

2025/09/26 23:24

廖繼春1967年的作品〈幻想〉。（史博館提供）廖繼春1967年的作品〈幻想〉。（史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館推出一項新的展覽「文物默默．歷史MURMUR—典藏台灣美術作品修護展」，不僅知識濃度高，引人入勝，裡面還有許多有趣的故事，比如廖繼春作於1967年的一幅名畫，竟被叫錯名字超過50年，怎麼發現的呢？

史博館表示，「文物默默」展呈現史博館修護的台灣美術作品，年代橫跨台灣清領時期、日治時期與二次大戰後的藝術創作，透過「藝術史拼圖」、「保存與科學之鑰」、「修護師的處方箋」3單元，呈現藝術作品透過修護打開更寬廣的視界，廖繼春即為其中有趣的案例。

〈幻想〉一度被誤標名為〈割麥〉，但在修護過程中，發現這張標籤上的殘字，經多方比對與仔細研究，終於找回本名。（史博館提供）〈幻想〉一度被誤標名為〈割麥〉，但在修護過程中，發現這張標籤上的殘字，經多方比對與仔細研究，終於找回本名。（史博館提供）

史博館說明，廖繼春這件1967年的作品，過去展出時品名都標示為〈割麥〉，後來於2019年修護過程中，在背面發現1張字跡模糊的手寫標籤殘字，2張點驗標籤與1張西班牙文的展覽標籤，從標籤殘字約略僅可辨識出畫作名稱2字的各一部分。

因1969年史博館曾邀請廖繼春參展馬德里西班牙當代藝術博物館的展覽，經館方人員比對圖錄後，發現畫作名稱其實是〈幻想〉，也符合標籤殘字上可判讀的內容，因此，到了2023年再展出時，便正式發表畫作原名是〈幻想〉。

這個驚喜的發現，也讓人莞爾笑稱，「原來割麥是幻想」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應