因應樺加沙與馬太鞍溪堰塞湖災變 文化部此計畫受理申請延期

文化部115年度原住民村落文化發展計畫收件截止日期展延至114年10月15日。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕鑒於樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢堤，導致部份縣市地區受災害影響，文化部宣布，115年度「原住民村落文化發展計畫」收件截止日期將延展半個月。

文化部說明，115年度「原住民村落文化發展計畫」收件截止日期原公告至114年9月30日止，因受樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢堤，導致部份縣市地區受災害影響，計畫收件截止日期展延至114年10月15日，以利提案團隊因應風災後規劃作業所需。

請繼續往下閱讀...

詳情可詢「原住民村落文化發展計畫」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ipvculture）或文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法