夜光工作坊、拓印玩到飽！北美館兒藝中心「痕跡悄悄話」限時活動快筆記

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館兒童藝術教育中心推出的新展「痕跡悄悄話」，即日起至2026年2月22日登場，以「痕跡」為主題，邀請大小朋友在日常細節裡尋找被忽略的印記。除了展出多位藝術家的創作，現場也設置觀眾參與區，並安排多場延伸活動，讓孩子與家長能透過表演與工作坊親身體驗「痕跡」的意義。

展覽由館內策展人郭姿瑩策劃，邀請法國藝術家戴爾芬・普伊耶、台灣藝術家劉書妤參與，並特別委託廖祈羽與張暉明設計「時間碰碰撞撞」裝置空間，觀眾可以實際動手參與，探索行為與痕跡之間的關聯。

在展覽期間，兒藝中心推出一系列適合不同年齡層的活動。首先，9月27日開幕首日的「我們曾經坐在這」默劇表演，由野孩子肢體劇場演出。兩名舞者分別化身「人」與「痕跡」，藉由身體動作的同步與分離，展現存在與消逝之間的微妙關係。活動於9月27日兩場次舉行，觀眾可自由參加。

另一場「影子的房間」夜光工作坊，由藝術家蕭禹琦帶領。活動從其展出作品《棉被山景》延伸，參與者將使用夜光布料留下短暫影像，模擬一天的光影變化，並感受時間與空間的流動。場次安排在10月25日、11月29日、11月30日，開放6至9歲孩童報名參加。

此外，「我的美術館遊記」拓印工作坊則由藝術家劉書妤帶領，邀請小朋友與家長一起採集館內材質，從牆壁到木椅進行拓印，最後將觸感與痕跡串聯成一幅「遊記」。活動將於2026年1月17日、1月31日與2月7日舉辦，分齡開放5至12歲孩童參與。

配合展覽，北美館也推出定時導覽，自10月7日起，週二、三、五下午2點、週六上午11點，以及雙週六、雙週日下午各有不同場次，民眾只需提前5分鐘至館內地下樓諮詢台集合即可參加。部分假日期間導覽將暫停，詳詢北美館官網。

