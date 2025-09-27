自由電子報
藝文 > 即時

2024東興圳光藝節榮獲金點設計獎 下一場饗宴12月登場

2025/09/27 11:57

2024東興圳光藝節榮獲「金點設計獎」，圖為《花影漫步》黑川互動媒體藝術。（擷取自新竹縣政府官網）2024東興圳光藝節榮獲「金點設計獎」，圖為《花影漫步》黑川互動媒體藝術。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府主辦的「2024東興圳光藝節．寫一首詩給路上的風景」，結合新詩創作與光影藝術，讓參觀民眾置身其中，彷彿走進一幅詩意畫卷，榮獲「金點設計獎」整合設計類專業策展的殊榮。

2024東興圳光藝節作品《雨之歌》，作者小松宏誠。（擷取自新竹縣政府官網）2024東興圳光藝節作品《雨之歌》，作者小松宏誠。（擷取自新竹縣政府官網）

縣長楊文科表示，這項榮耀不僅肯定了新竹縣政府推動文化策展的專業與創新能量，更代表新竹縣的文化品牌成功躍上國際舞台。「2025東興圳光藝節」也將於12月盛大登場，邀請各界持續關注，共同期待下一段融合藝術、自然與人文的饗宴。

2024東興圳光藝節由廖建忠創作的《春之螢》。（擷取自新竹縣政府官網）2024東興圳光藝節由廖建忠創作的《春之螢》。（擷取自新竹縣政府官網）

文化局表示， 「2024東興圳光藝節」策展由都市藝術工作室執行，以竹北東興圳公園自然景致為出發點，透過藝術裝置演繹河面波光、雨滴落水等細節，並結合新詩創作與光影藝術，秉持尊重環境、不過度干擾的原則，展現藝術與自然共生的價值。

2024東興圳光藝節作品《風之花瓣》，作者小松宏誠。（擷取自新竹縣政府官網）2024東興圳光藝節作品《風之花瓣》，作者小松宏誠。（擷取自新竹縣政府官網）

文化局長朱淑敏表示，金點設計獎為全球華人市場深具指標性的專業設計獎項之一，今年度共有來自台灣、中國大陸、香港、澳門、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、印度、波蘭、美國、澳洲、德國、加拿大、比利時、喬治亞等19地優秀設計作品參賽，東興圳光藝節能獲此殊榮，殊為難得。

