北市第1屆「寫台北」年度書獎開放徵件 首獎獎金高達50萬

第1屆「寫台北」年度書獎自即日起至10月31日止開放徵件，台北市文化局指出，邀請具備「台北性」的優秀出版品參與。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕第1屆「寫台北」年度書獎自即日起至10月31日止開放徵件，首獎可獲得新台幣50萬元獎金。台北市文化局指出，邀請具備「台北性」的優秀出版品參與，本獎項以「城市」為核心，期待透過優質出版品展現台北精神，推廣閱讀風氣，凝聚市民對台北的文化認同與歸屬感，為城市留下更深刻的文化記憶。

台北市文化局局長蔡詩萍指出，「寫台北」年度書獎有別於其他獎項，更加聚焦於作品如何記錄城市記憶、描繪生活風貌與展現文化精神。參賽作品不限文類，涵蓋非虛構、評論、報導、空間、社會、歷史、文化等多元領域。文化局期盼創作者從不同角度書寫台北，讓更多人理解城市的歷史脈絡與人文底蘊，並以出版品共同打造屬於台北的「書寫地景」，厚植城市的文化基礎。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，本屆徵件資格包含，出版時間自民國113年11月1日至114年10月31日止，以正體中文書寫，並具 ISBN 登記之出版品。作品需與台北市有具體連結，題材可涉及城市記憶、生活觀察、空間評論、社會關懷或地方發展等，凡具可讀性、適合大眾閱讀，並能增進市民素養及城市認同感的出版品皆可參賽。

第一屆「寫台北」年度書獎取首獎1名，若由創作者自行報名，將頒發新台幣50萬元獎金；若由出版單位報名，除創作者可獲得50萬元獎金外，出版單位亦可獲頒10萬元，以表彰出版與創作雙方對文化傳承的卓越貢獻。獲奬名單將於12月底公布，並於明（115）年2月台北國際書展期間辦理頒奬典禮。

文化局表示，書寫不僅是個人創作的展現，更是城市最深刻的記憶載體與文化能量來源。「寫台北」年度書獎正希望藉由出版品的力量，發掘更多記錄台北風貌的作品，讓城市故事持續被閱讀與珍藏，在時代流轉中留下深刻印記。徵件自即日起至114年10月31日截止，一律採紙本掛號郵寄方式，詳細辦法請參閱此處。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法