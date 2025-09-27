自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

北市第1屆「寫台北」年度書獎開放徵件 首獎獎金高達50萬

2025/09/27 12:00

第1屆「寫台北」年度書獎自即日起至10月31日止開放徵件，台北市文化局指出，邀請具備「台北性」的優秀出版品參與。（資料照）第1屆「寫台北」年度書獎自即日起至10月31日止開放徵件，台北市文化局指出，邀請具備「台北性」的優秀出版品參與。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕第1屆「寫台北」年度書獎自即日起至10月31日止開放徵件，首獎可獲得新台幣50萬元獎金。台北市文化局指出，邀請具備「台北性」的優秀出版品參與，本獎項以「城市」為核心，期待透過優質出版品展現台北精神，推廣閱讀風氣，凝聚市民對台北的文化認同與歸屬感，為城市留下更深刻的文化記憶。

台北市文化局局長蔡詩萍指出，「寫台北」年度書獎有別於其他獎項，更加聚焦於作品如何記錄城市記憶、描繪生活風貌與展現文化精神。參賽作品不限文類，涵蓋非虛構、評論、報導、空間、社會、歷史、文化等多元領域。文化局期盼創作者從不同角度書寫台北，讓更多人理解城市的歷史脈絡與人文底蘊，並以出版品共同打造屬於台北的「書寫地景」，厚植城市的文化基礎。

文化局表示，本屆徵件資格包含，出版時間自民國113年11月1日至114年10月31日止，以正體中文書寫，並具 ISBN 登記之出版品。作品需與台北市有具體連結，題材可涉及城市記憶、生活觀察、空間評論、社會關懷或地方發展等，凡具可讀性、適合大眾閱讀，並能增進市民素養及城市認同感的出版品皆可參賽。

第一屆「寫台北」年度書獎取首獎1名，若由創作者自行報名，將頒發新台幣50萬元獎金；若由出版單位報名，除創作者可獲得50萬元獎金外，出版單位亦可獲頒10萬元，以表彰出版與創作雙方對文化傳承的卓越貢獻。獲奬名單將於12月底公布，並於明（115）年2月台北國際書展期間辦理頒奬典禮。

文化局表示，書寫不僅是個人創作的展現，更是城市最深刻的記憶載體與文化能量來源。「寫台北」年度書獎正希望藉由出版品的力量，發掘更多記錄台北風貌的作品，讓城市故事持續被閱讀與珍藏，在時代流轉中留下深刻印記。徵件自即日起至114年10月31日截止，一律採紙本掛號郵寄方式，詳細辦法請參閱此處。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應