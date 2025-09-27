進駐桃市中壢馬幼藝所 漢霖藝術團推出10場「相聲茶館」

馬幼藝所推出「相聲茶館」主題展。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局透過「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，持續推廣親子友善藝文活動，邀請「漢霖民俗說唱藝術團」今起進駐中壢區馬祖新村「馬幼藝所」，推出「馬幼眷村藝響曲」系列活動，將有10場「相聲茶館」演出，還有相聲說唱工作坊、主題展等。

漢霖民俗說唱藝術團演出「相聲茶館」，內容結合相聲、竹板快書、雙簧等，保留傳統風采也展現藝術新意，文化局表示，除了相聲茶館表演外，藝術團也帶來兒童相聲說唱藝術課程，並結合眷村特色設計移地教學內容，盼讓孩童們學習說書、相聲等傳統藝文；馬幼藝所的相聲茶館主題展，則展出傳統說唱道具與樂器如洋片車、牛胯骨快板等，以及說書人的工具與歷史文物，邀民眾深入認識相聲藝術。

系列活動將於明天（28日）下午2點舉辦開幕茶會並演出首場相聲茶館表演「說唱大觀園」，民眾可免費入場觀賞，相關資訊詳詢馬幼藝所臉書。

