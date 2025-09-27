王得祿後裔王天星醫師創辦醫院 獲指定嘉市市定古蹟

嘉義市嘉星醫院經市文化局文資審議會決議指定市定古蹟。（嘉義市文化局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市吳鳳南路的嘉星醫院，由清代名將王得祿後裔、醫師王天星創辦，距今95年歷史。王天星之子王三光主動提報申請嘉星醫院與隔壁的王天星醫師故居為指定古蹟，嘉義市政府26日召開文資審議會，審議委員現勘及討論後，決議指定為嘉義市市定古蹟，未來規劃融合醫院醫療文物展示，打造兼具藝術人文的商業空間，肯定王天星醫療貢獻，保存珍貴城市記憶。

嘉星醫院空間與建築作法，具日治醫院類型學研究價值。（嘉義市文化局提供）

嘉義市長黃敏惠表示，此案由王天星後代主動提報，展現屋主對歷史文化的重視。這座建築見證王天星在嘉義醫療史上不可磨滅的貢獻，且建築融合和式與洋式風格，乘載重要歷史與社會價值，是嘉義市民的珍貴城市記憶。

審議委員表示，嘉星醫院建築本體為兩層樓，構造與空間雖部分損毀，後段2層樓診療區空間已完全倒塌，但地面尚留有布基礎與柱礎，尚可研判結構系統與樓梯位置；王天星醫師故居為一層樓木造建築，採五開間格局，屋面以五脊四坡作法，還有西式木屋架、書有漢式對聯立柱，正廳設置佛堂等風格，表現日治時期漢人生活多樣風格及作法，且有別街屋型醫院，做工極為細緻，具高工藝技術與藝術價值。

嘉星醫院建築風格融合和式與洋式。（嘉義市文化局提供）

市文化局表示，王天星為清代名將王得祿將軍後裔，其父何啟緒是清朝秀才，王天星考入台灣總督府台北醫學專門學校後，在台灣、日本獲台灣醫學士、東京醫學士、熱帶醫學士3項學位；嘉星醫院診療科涵蓋內科、小兒科、眼科、婦產科、皮膚外科、肛門病科與理學療法科，院內還設立研究實驗室，自行研製藥品以造福鄉里。

