藝文 > 即時

台灣藝術家點亮「六本木藝術之夜」！范承宗「帆城」林介文「恐龍」現身東京街頭

2025/09/27 15:14

范承宗《六本木帆城》 點亮東京六本木夜晚。（定影影像攝，范承宗提供）范承宗《六本木帆城》 點亮東京六本木夜晚。（定影影像攝，范承宗提供）范承宗《六本木帆城》 於東京六本木展出。（定影影像攝，范承宗提供）范承宗《六本木帆城》 於東京六本木展出。（定影影像攝，范承宗提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本大型城市藝術節「六本木藝術之夜」（Roppongi Art Night）9月26日至28日於東京舉行，文化部駐日台灣文化中心自2012年起持續與該藝術節合作，今年邀請台灣工藝家范承宗與原住民藝術家林介文參展。繼去年「RAN Focus台灣」成為首度聚焦的主題國後，今年兩位藝術家的作品延續台灣能量，於六本木街頭登場。

藝術節委員長、森美術館館長片岡真實表示，今年迎來第14屆，共邀集30組藝術家帶來超過50個節目，涵蓋裝置與表演，鼓勵觀眾在三日活動中自由感受作品魅力。

范承宗此次展出的《六本木帆城》（Sailing Castle: Roppongi），為其《帆城》系列第6號新作，以擁有641年歷史的天祖神社為設置地點。作品結合城市景觀與海上船帆意象，集結天祖神社、國立新美術館、東京鐵塔等建築輪廓，構築出一座木質裝置。他表示，期盼行人能在日夜穿梭之間駐足，於作品中感受城市與時代交錯的氛圍。

林介文則展出兩件約3公尺高的作品《紅恐龍》與《綠恐龍》。她說，創作靈感來自母職經驗，象徵兩個孩子的童年記憶。恐龍是孩子們的喜愛，也成為她作品裡「闖入生活秩序的存在」。作品運用編織與金屬加工，呈現童年的頑皮與力量，以鮮明色彩與體積喚起觀眾的童真。

駐日本代表處大使李逸洋指出，「六本木藝術之夜」是東京重要夜間藝術節，台灣藝術家的參與讓日本觀眾能看見台灣的創意，也再次在國際舞台凸顯文化力量。他期望觀眾能從街頭作品感受到來自台灣的真誠與活力。

台灣文化中心主任曾鈐龍表示，與六本木藝術之夜的合作不僅是展覽，也是跨國文化對話的持續。他希望觀眾在城市角落意外遇見台灣作品時，能體會驚喜與共鳴。

六本木藝術之夜2025於9月26日至28日舉行，展區涵蓋六本木之丘、森美術館、東京中城、國立新美術館及周邊公共空間。范承宗作品於六本木天祖神社廣場展出，林介文作品則位於六本木之丘西側廣場，並延長展至10月5日。

藝術家林介文作品《紅恐龍》及《綠恐龍》於六本木之丘西側廣場2樓展出。（駐日台灣文化中心提供）藝術家林介文作品《紅恐龍》及《綠恐龍》於六本木之丘西側廣場2樓展出。（駐日台灣文化中心提供）

