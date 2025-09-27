自由電子報
藝文 > 即時

大阪世博會作品返鄉 名藝術家商毓芳台南點亮〈月亮上的台灣〉

2025/09/27 17:13

名藝術家商毓芳（前排右1）在大阪世博會展出〈月亮上的台灣〉，作品回到故鄉台南，並與亞果遊艇集團關係企業四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯（前排左1）舉辦公益音樂會。（四葉集團提供）名藝術家商毓芳（前排右1）在大阪世博會展出〈月亮上的台灣〉，作品回到故鄉台南，並與亞果遊艇集團關係企業四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯（前排左1）舉辦公益音樂會。（四葉集團提供）

〔記者王捷／台南報導〕出身台南的藝術家商毓芳，以〈月亮上的台灣〉作品在大阪世博會大放異彩，如今首度回到台灣本島，選擇落腳台南，昨天舉辦公益音樂會，募款所得將用於歐洲巡展，希望讓台灣的藝術持續走向國際舞台。

〈月亮上的台灣〉（Taiwan on the Moon）是一件大型藝術裝置與策展作品，由台南藝術家商毓芳主導，在2025年大阪世博會登場，球體上的陰影能看見台灣的影像，但需在特定角度或點燈後才清楚，核心概念，是讓「常被世界忽略的台灣」被清楚看見。

昨天商毓芳回到家鄉舉辦公益音樂會，地點選在亞果遊艇會所，邀請蒙納米豎琴樂團，由洪綺鎂團長率領四位豎琴家帶來合奏，並有聲樂家孔孝誠與爵士歌手黃愈平演唱，活動也獲得台南東海大學校友會、台南市海岸觀光發展協會、三三讀書會、台南市台灣世界旗袍文化推展聯合會與台南市餐旅教育協會等在地團體的共同支持與協辦。

活動尾聲，〈月亮上的台灣〉作品緩緩升起並點燈，亞果遊艇集團關係企業四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯說，音樂會象徵對這片土地的祝福，也寄望台灣的藝術能在世界持續綻放，台灣在航海歷史上曾是各國造訪的要地，享有「福爾摩沙」美名，卻因種種因素逐漸淡出國際視野。他強調，支持〈月亮上的台灣〉回到台南，不只是因藝術家與自己都是台南人，更是對台灣文化的堅定支持。

