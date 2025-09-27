自由電子報
藝文 > 即時

《臺灣漫遊錄》作者楊双子德州巡迴 5場講座展開

2025/09/27 18:08

《臺灣漫遊錄》作家楊双子將於9月30日至10月5日在德州舉行巡迴講座。（陳珮芸攝，駐休士頓臺灣書院提供）《臺灣漫遊錄》作家楊双子將於9月30日至10月5日在德州舉行巡迴講座。（陳珮芸攝，駐休士頓臺灣書院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕榮獲2024年日本翻譯大賞與美國國家圖書獎翻譯文學獎的《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）作者楊双子，將於9月30日至10月5日首度在美國德州展開巡迴講座，以「《臺灣漫遊錄》的虛構工程」為題，帶領美南地區讀者認識台灣文化與文學，並分享創作背後的構思與歷程。

此次活動由文化部支持、駐休士頓台灣書院主辦，合作單位包括休士頓聖湯瑪斯大學、德州大學奧斯汀分校、奧斯汀中央圖書館基金會、聖安東尼奧市三一大學及休士頓布拉索斯書店。講座以不同形式呈現，內容涵蓋學術討論、圖書館座談及簽書會，邀請各界讀者參與。

作家楊双子將於9月30日至休士頓聖湯瑪斯大學分享創作經驗。（駐休士頓臺灣書院提供）作家楊双子將於9月30日至休士頓聖湯瑪斯大學分享創作經驗。（駐休士頓臺灣書院提供）

楊双子創作領域跨越小說、散文與漫畫原作，作品曾獲台灣金鼎獎、Openbook年度好書獎及金漫獎。其作品《臺灣漫遊錄》以日治時期為背景，透過鐵道旅行與美食書寫重現歷史場景，也描繪兩位同性角色的情感交流，融合虛構與史實。該書由譯者金翎翻譯成英文版，2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎，為台灣文學在國際出版界創下里程碑。

巡迴講座行程如下：9月30日中午12時30分於休士頓聖湯瑪斯大學The Black Lab登場；10月1日下午3時30分在德州大學奧斯汀分校Meyerson Conference Room舉辦實體與線上同步討論會；10月2日晚間7時於奧斯汀中央圖書館舉行，由當地作家Cecily Sailer主持；10月3日下午1時在聖安東尼奧市三一大學Coates Student Center舉行；10月5日晚間6時30分則於休士頓布拉索斯書店舉行座談與簽書會。

駐休士頓台灣書院表示，本次講座規劃多元形式，期待透過楊双子的分享，讓更多美國讀者接觸台灣文學與文化，並促進雙方交流。活動詳詢文化部官網。

