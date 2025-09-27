台日國寶級藺草工藝首度同台 百年編織文化交流展登場

展覽開幕式由凡徒藝術舞者以優美的舞步結合藺草帽與藺草墊，展現藺草文化的細膩之美。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣和日本的國寶藺草工藝「「午蓆．好天氣：台日藺文化編織展」在台中市纖維工藝博物館今天開幕，展出日本倉敷市指定重要文化財的錦菀莚數位圖像掛軸、台灣大甲蓆最具代表性的「龍鳳蓆」等，集結兩地國寶級傳統工藝與當代設計作品，展期推出多場體驗活動，邀請民眾領略藺草世界。

台日藺文化編織展展出崎絋一修復的錦菀莚實驗試片。（記者蔡淑媛攝）

此次展覽精選來自纖博館、日本倉敷市立磯崎眠亀記念館、倉敷民藝館及早島町歷史民俗資料館的典藏，並邀請工藝師、設計品牌與藝術家共同參與，規劃五大展區，觀眾入場即可聞到藺草香氣，影像帶領了解藺草文化、編織與設計，感受工藝生活與美學。

展出已有150年歷史的錦菀莚編織手提袋。（記者蔡淑媛攝）

此次亮點展品包括日本倉敷市指定重要文化財的錦菀莚數位圖像掛軸，以及倉敷民藝館、早島町歷史民俗資料館、藺織職人須浪隆貴典藏的花莚與錦菀莚工藝真品，還有大崎絋一修復的錦菀莚實驗試片，呈現江戶至明治時期的經典紋樣，如「牡丹唐獅」、「東海富嶽」、「棋盤格」等。

人間國寶張憲平藝師（右）家族建新織蓆廠早期生產的臺灣藺織花莚面料出口至岡山加工成流行包款。（記者蔡淑媛攝）

台灣則展出大甲蓆最具代表性的「龍鳳蓆」，以及精緻的藺編加紋蓆，包括「鴛鴦紋」、「龜殼紋」等，此外還有人間國寶張憲平家族「建新織蓆廠」早期外銷日本的花莚、包袋等，展現台、日在藺織蓆產業這段曾經交會卻又各具特色的歷史。

日本策展人波久美子教授的藺草燈座設計結合電池式LED蠟燭提倡永續設計。（記者蔡淑媛攝）

日本策展人難波久美子表示，台灣和日本對於藺草的編織和染色技藝各有不同，日本花莚早期受西方織毯影響，風格華麗，後來受到民藝運動的啟發，從多彩繁複的風格走向簡單幾何圖形，展現1930年代日本社會由傳統走向現代化的設計風格，而此次參展的倉敷緞通、須浪亨商店與今吉商店都是日本超過百年的藺編品牌。

文化局長陳佳君也說，台灣與日本百年來同為亞洲重要的藺草編織文化重鎮，早期台灣中部盛產大甲藺，藺帽與草蓆曾遠銷歐美，同時期的日本岡山則以精緻的花莚與錦菀莚享譽國際。

：台灣和日本的國寶藺草工藝「「午蓆．好天氣：台日藺文化編織展」開展。（記者蔡淑媛攝）

戰後台灣藺織花莚更出口至岡山，加工成流行包款，顯示兩地藺草產業交流深厚，此展由國立台南藝術大學陸佳暉助理教授與岡山縣立大學名譽教授難波久美子共同策畫，集結兩地國寶級傳統工藝與當代設計作品展覽，也希望透過兩地工藝師的對話，為台日藺草工藝的發展和交流開拓更多的可能性。

「午蓆．好天氣~台日藺文化編織展」自即日起展出至明年2月22日，展期間每月辦理一場「台灣花莚織蓆體驗活動」，歡迎民眾報名參加。

