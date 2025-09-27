「在愛中香遇看見光」洪國華、李童顏雙人展 台南吳園藝文中心五感登場

李童顏創作作品，搭配香氛氣味，讓觀者沉浸作品背後所蘊藏的靈魂語言。（李童顏提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕橫跨東西方文化語境、融合視覺與嗅覺的五感藝術展「在愛中香遇看見光」洪國華、李童顏雙人展，於吳園藝文中心驚艷登場。展覽透過畫作、燈具、香氛與古物新生，帶來前所未有的感官體驗。

此次展覽最大亮點為「氣味與藝術的結合」。擅長以光影與色彩構築療癒心靈畫面的李童顏，12幅創作皆搭配一瓶量身設計的香氛氣味，展出的每幅作品前皆擺放一瓶專屬調製的靈性香氛，觀者可透過嗅覺啟動五感覺知，進入藝術作品背後所蘊藏的靈魂語言。

「嗅覺是靈魂的開關，色彩是心的語言」李童顏表示，此展也可以說是一場「氣味互動創作」，讓靈魂走入創作裡，更將愛釀成香氣的創作者。

洪國華拆解老木箱，賦予新生命。（洪國華提供）

人文藝術工作者洪國華，長年專注書畫修復與框藝精裱，其創作靈感來自書畫、茶道、花藝及人文空間設計。他以「愛物惜物」精神，讓古件重獲新生。這次特別拆解3個老木箱，延伸「箱（相）遇」主題，創作成檯燈、壁掛花器、茶詩掛畫及壁掛燈箱，並運用古建材與老物件，賦予新生命。

此次雙人展以「愛」為核心，從靈性香氛到古物再造，展現跨感官的藝術實驗。觀眾不僅能欣賞作品，更能透過氣味觸發記憶與情感，體驗一場與愛、與自我的深層對話。

「在愛中香遇看見光」展覽地點在吳園藝文中心，展期即日起至10月12日。

