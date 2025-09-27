華人學生姊妹花動漫作品 以青春想像力點亮台北文華藝術博覽會

2025台北文華藝術博覽會特別於展場中規畫「華人雙星學生動漫作品展」，圖為就讀於日本中學2年級的林涵韵。（台北文華藝術博覽會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台北文華藝術博覽會昨（26）日在台北文華東方酒店登場，展覽不僅以博物館級古董文物聞名，今年主辦單位特別於展場中規畫「華人雙星學生動漫作品展」，邀請兩位來自日本就學的華人學生藝術新秀林涵韵（リン カンイン）與林秀如（リン ユウ），以其獨樹一幟的繪畫作品參展，為觀眾帶來跨越年齡與文化的嶄新體驗，展期至9月29日。

目前就讀日本小學6年級的林秀如，作品流露孩童的純真及獨特的創作能量。（台北文華藝術博覽會提供）

說起邀展契機，主辦單位表示，在日本一個美術館展覽中，無意間邂逅林涵韵的創作，當鮮明的色彩與奔放的線條映入眼簾時，那股青春特有的能量與想像力，立刻打動了在場的所有人。因此，本屆博覽會特別邀請林涵韵與林秀如這對姊妹檔參與，讓觀眾在欣賞千年古物之際，也能看見屬於新世代的創作火花。林涵韵目前就讀於日本中學2年級，在她創作中可以看見令人驚豔的個人風格，她善用高飽和的色彩與厚重線條，將角色的誇張造型與奇幻服飾，帶入一種濃烈的二次元氛圍，背景則以繁複的圖案鋪陳，營造出舞台般的張力，例如作品〈青春の光 The Glow of Youth〉，以近乎爆炸的色彩呼應主題，傳達對青春轉瞬即逝的凝視，而〈逐月雙星Moon Chasers〉則像是一場狂放的幻想實驗，顯示她對角色塑造的無窮想像。

華人雙星學生親自來台參與展覽活動，與本屆大會主席張富荃（中）合影。（台北文華藝術博覽會提供）

另一位參展新秀，是年僅小學6年級的林秀如，以天馬行空的筆觸，展現令人意想不到的成熟度與感染力，作品既有孩童的純真，也流露出獨特的創作能量。例如作品〈電幻之邀 Invitation of Electric Fantasy〉，把數位與手繪質感巧妙結合，呈現一個既真實又虛擬的奇想世界；〈冒險旅人 The Wandering Adventurer〉則像是一場兒童視角的奇幻遠征；〈草莓奇想 Strawberry Fantasy〉則充滿幽默感與甜美色彩，展現她對日常事物的異想天開。

本屆大會主席張富荃表示，台北文華藝術博覽會歷來以古董藝術為核心，展品涵蓋佛教造像、玉器、漆器、文房器具等博物館級重器；今年特別規畫「華人雙星學生動漫作品展」，正是希望讓觀眾在觀賞千年古物的同時，也能感受到新一代的藝術脈動。因為「藝術的價值，不在於年齡，而在於真實的感動。」更多相關內容詳詢2025台北文華藝術博覽會官網。

